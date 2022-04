La anécdota de Budimir con un aficionado de Osasuna

Budimir remató de cabeza un buen centro de Roberto Torres. Lo celebró, pero con la duda de si había cabeceado en fuera de juego. Osasuna estaba volcado en busca del tanto de la victoria yremató de cabeza un buen centro de Roberto Torres. Lo celebró, pero con la duda de si había cabeceado en fuera de juego.

En esos segundos de incertidumbre, el croata preguntó a un aficionado a ver si había sido fuera de juego. El seguidor rojillo le aseguró que era gol legal.

Budimir le prometió que le regalaría su camiseta si el colegiado no lo anulaba. "Al final me mintió", bromeó el 17. "Después he tenido suerte de poder marcar el gol de la victoria", expuso el delantero. Una bonita anécdota que dejó la tercera victoria consecutiva en El Sadar.