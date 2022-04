Peligra la canción

Canción viejuna que llega asomando por el horizonte, a lo anuncio del gratuito de hace años, cuando , a lo anuncio del gratuito de hace años, cuando Osasuna lograba el pasado siglo el perseguido ascenso y, junto a Real Sociedad Athletic (Club de Bilbao, que si no se mosquean), cantábamos aquello de "ya somos tres, ya somos tres, y sólo falta el Alavés". Y es que como buenos vecinos y cuando las canteras eran sagradas, años 80 del siglo precedente, jaleábamos el subir a Primera junto con el deseo de poder contar con el equipo vitoriano en la máxima categoría y así jugar con vecinos y amigos.

Y sin embargo... Ahora peligra, y mucho, la presencia de los babazorros la próxima campaña en la elite, algo que choca con la permanencia casi matemática (de hecho ya lograda) por los rojillos tras batir el muro vitoriano en el minuto 92. Como el año de las Olimpiadas de Barcelona, con Federico Mercurio y la Monse cantando el "Barselona" y Rebollo lanzando la flecha en llamas al pebetero. Qué mayores nos vamos haciendo...

Un domingo que comenzaba de las mejores maneras posibles, con triunfo en el Boscos para el Anaitasuna y con el menda lerenda de porterico, reverdeciendo viejos laureles y dejando la portería imbatida por el rival. Porque el chicharro que me colaron lo hizo en propia el compi Tabs, que en su empeño por defender peinó de lujo un córner de los otros y casi que lo celebra con ellos. Pero remontamos, logramos el triunfo maquillando el arranque dominical a la espera de los rojillos.

Sorpresa la de Jagoba, metiendo a Íñigo Pérez y a Cote titulares, cambiando la banda izquierda cuando los errores en el Villamarín entraron por la otra. Y es que el pobre Nacho Vidal anda que decisión que toma, decisión que falla. Para sacarse el carné de conducir está el 2. Pero la primera la hizo su compi del lado contrario, José Ángel de nombre, que se dejó comer la tostada por Edgar y el centro lo cabeceó más solo que la una Joselu, alto por un pelo. Si encima que sóis los que más encajáis no aprovecháis las claras que tenéis...

Osasuna pudo terminar la primera parte con un 3-0 sin problemas. Un cabezazo de David García no lo aprovechó Torró en situación parecida al goleador rival y la echó fuera. Las dos de Rubén García, una desde los once metros con paradón de Pacheco y otra en jugada que se fue tras lamer la base del poste. Y pese a las ocasiones claras, cerocerismo antes de ir al descanso y encuentro de aburreovejas de los de preocupar.

Y en la reanudación más de lo mismo, sobre todo del colista, que era el que más necesidad tenía por ganar y, sin embagro, nastis de plastis. Un falso control del juego que terminaba con superioridad rojilla pero sin concreción. Y a la de la perrica, tratando de cazar alguna contra como la de Luis Rioja que sacó a lo Buligan Sergio Herrera, meritorio el meta rojillo que acertó pese al poco trabajo que le estaban dando.

El Alavés jugaba al fallo y Osasuna no se complicaba. En el empate a puntos, los rojillos sumaban e impedían que los rivales sacaran la cabeza del pozo, así que la necesidad no era tan apremiante. Y mientras tanto, Pacheco seguía a lo suyo. Cazando centros, evitando goles como el remate en área pequeña de un rojillo que sacó con los pies. Hasta que llegó el descuento...

Otra canción típica de El Sadar es la de "Osasuna nunca se rinde". Y tal cuál se plasmó en el minuto 92. En la jugada menos peligrosa en apariencia, con una intentona de Barja por la izquierda que se le va larga, que la pierde la zaga rival donde no se puede perder un balón, que Kike García gana y retrasa a Manu Sánchez. Que el lateral la golpea como si fuera a despejar y le cae a quien no le puede caer, al que huele la sangre, al que marca los goles, un Budimir que quitó el lacito y batió a placer a Pacheco. Esta no la pudo sacar el meta visitante...

"Ya somos tres, ya somos tres, y me da que se nos va el Alavés". Una pena, una lástima, ya que el conjunto babazorro es querido aquí pero este año tiene mala pinta. A ver si hay milagro final, a ver si hay arreón de última hora. Porque el Eibar no parece que vaya a subir y eso de tener equipos de la zona es bueno por el tema de los viajes y del ahorro en costes. Quién sabe, igual el Zaragoza ahora que tiene nuevos dueños...

¡Hasta la muerte Forofillo hasta la muerte!