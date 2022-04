Osasuna instaura un vanguardista sistema de acceso a El Sadar por reconocimiento facial

Este domingo, El Sadar dará un paso al frente en su progreso tecnológico. Con motivo del encuentro contra el Alavés (14.00 horas), comenzará a instaurarse unque permitirá agilizar el tránsito de las filas que se forman en el exterior. Se pone en marcha el, una iniciativa que Osasuna aplica de la mano de la firma navarra das-Gate, que en fechas recientes se unió a la entidad como patrocinador oficial. Este avance no tiene precedentes en LaLiga. Como la Vía-T que emplean los conductores en los peajes de las autopistas,para quien quiera que permitirá una fluidez mayor de circulación de aficionados en los minutos previos al partido.

La utilización será voluntaria, circunstancia que recalca el club. Los interesados deben darse de alta en un registro sencillo siguiendo los pasos que pide Osasuna y aportando una imagen del rostro, la que identificará el sistema para dar luz verde en cuanto el aficionado se acerque a la máquina. Además, se debe escanear el DNI y el carné de socio. Una vez completado el proceso de alta, el sistema reconocerá al usuario en todos los partidos de la temporada sin necesidad de repetir el proceso.

LA PUERTA 7, LA PRIMERA

La llegada del reconocimiento facial a El Sadar será progresiva. Este domingo se habilitará solo en la puerta 7, situada en el fondo norte. Por aquí entran potencialmente unos 1.000 socios.

A todo ellos les llegará un correo electrónico que informará de las ventajas y del registro. El que no esté interesado podrá seguir accediendo como siempre por los tornos. Con la tarjeta de socio física, es verdad que mejorada este año con un chip que da acceso más rápido, o con el abono digital.

Para el siguiente encuentro en casa de Osasuna, se habilitarán más entradas. Será el miércoles día 20 coincidiendo con la visita del Real Madrid. De ahí en adelante, la idea es que funcione en todas las puertas del estadio.

En El Sadar, hay más tornos después de las obras de ampliación, con seis mil butacas más, pero eso no impide que se formen colas. La asistencia está siendo de unos 20.000 espectadores y con la llegada de este sistema se quieren evitar esos atascos a última hora gracias a más canales de acceso. Al no emplear ningún medio material físico, el reconocimiento facial permite a más aficionados por minuto que los tornos convencionales, que seguirán funcionando.

El seguidor de Osasuna se preguntará qué pasará si cede su abono a un amigo. Pues bien, al no estar registrado por no ser el propietario de la tarjeta, seguirá pasando como hasta ahora por el torno.

LALIGA, INTERESADA

“Con este paso, Osasuna se coloca, de la mano de dasGate, a la vanguardia tecnológica en materia de acceso a los estadios, permitiendo a sus socios elegir entre diversas formas de entrada y reduciendo de forma notable los tiempos de espera y las colas en el exterior de El Sadar”, dice el club.

En los últimos tiempos se han venido haciendo pruebas piloto en el recinto. En época de partidos a puerta cerrada, periodistas y empleados del club ya pasaron por el reconocimiento facial. Ahora llega la hora de activarlo con un volumen mayor. Este domingo, primera experiencia.

CLAVES



¿Cómo funciona el sistema?



Se trata de un sistema desarrollado a través de Inteligencia Artificial que reconoce a los usuarios a raíz de un registro biométrico previo. Se puede completar a través del teléfono móvil siguiendo los pasos que irá indicando el sistema y realizando una fotografía tanto del carnet de socio como del DNI, además de un selfie. Esta información es procesada y transformada en un vector irreversible de manera que resulta imposible volver a los datos originales, protegiendo así la privacidad de los usuarios. A la hora de acceder, el terminal de entrada vuelve a captar una imagen del usuario, lo identifica dentro de la base de datos de los usuarios registrados y, en cuestión de décimas de segundo, concede o deniega el acceso.



¿Qué ventajas aporta?



Dada su velocidad y precisión, reduce en gran medida los tiempos de espera en los puntos de entrada a cualquier instalación.



¿Es obligatorio?



No. Tiene carácter voluntario. El que no esté interesado seguirá accediendo por los tornos como hasta ahora. Lo mismo pasa si se cede al abono. El que lleve el carné sin ser el propietario no podrá pasar por el reconocimiento facial.



¿Dónde se aplicará?



Será por fases. Comenzará en la puerta 7 (fondo norte) y en los siguientes partidos se irán habilitando más.