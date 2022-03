Con esta camiseta no puedes pasar

teniendo que dejar la camiseta y la bufanda en un puesto de Cruz Roja para que se lo guardasen”. El 19 de febrero mi hijo de 19 años acudió ilusionadísimo a El Sadar para ver jugar a su equipo . No, no es seguidor de Osasuna, sino del Atlético de Madrid, que ese día venía a jugar a Pamplona. Llevaba mucho tiempo soñando con poder verles en vivo, pero alguien se encargó de amargarle la tarde. ¿Por qué lo digo? Porque el chaval que, repito, iba solo al campo, cuando quiso entrar le dijeron en la puerta que si quería entrar tenía que quitarse la camiseta y la bufanda del Atlético. Si no, no entraba. Por supuesto entró, peroen un puesto de Cruz Roja para que se lo guardasen”.

Una madre de un seguidor colchonero navarro expresaba en fechas recientes su malestar en una carta enviada a este periódico. Se hacía preguntas que pueden resultar lógicas ante esta situación que parece chocar contra la libertad: quién daba la orden de prohibirle entrar con esa camiseta o qué peligro tenía el chaval con la prenda. En definitiva, pedía explicaciones. Y las hay.

Osasuna prohíbe la entrada a su estadio de los símbolos del equipo visitante salvo a una zona acotada. No solo lo hizo en este partido con ese hincha del Atlético, hubo más casos. Sucede a menudo. También en la última jornada contra el Villarreal. Un grupo llegado de Logroño compró entradas por la web y quiso acceder con sus camisetas amarillas. No se les permitió ir así a la grada donde estaban sus butacas. ¿Qué se hace en ese caso? La seguridad trasladada dos opciones: que se las quiten y las recojan al salir o que accedan a la zona visitante, separada y custodiada por las fuerzas policiales. Esto último hicieron. El día del Atlético hay que aclarar que esa grada no estaba habilitada por restricciones de aforo.

La entidad rojilla fundamenta su actuación en un Real Decreto que obliga a que las aficiones rivales deben estar separadas. Es por una cuestión de seguridad. De esta forma, se quiere evitar que haya incidentes. No hay otra realidad, aunque sea triste decirlo. Les ha pasado a rojillos cuando viajan.

Antes de esta regulación, en 2012, se produjo un incidente de tensión con dos aficionados con camisetas del Real Madrid, padre e hijo, que fueron increpados en la grada de El Sadar donde habían comprado las entradas.

Además, con ese contexto legal, el club no quiere ser responsable si posteriormente sucede algo que lamentar. Osasuna matiza que en ocasiones no puede controlar que alguna camiseta rival se cuele. Esto es, cuando se accede con ella debajo del abrigo.