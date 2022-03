¿Uno no puede ir vestido al Sadar como quiera?

El pasado 19 de febrero mi hijo de 19 años acudió ilusionadísimo a El Sadar para ver jugar a su equipo. No, no es seguidor de Osasuna , sino del Atlético de Madrid , que ese día venía a jugar a Pamplona. Llevaba mucho tiempo soñando con poder verles en vivo, pero alguien se encargó de amargarle la tarde. ¿Por qué lo digo? Porque el chaval que, repito, iba solo al campo, cuando quiso entrar le dijeron en la puerta que si quería entrar tenía que quitarse la camiseta y la bufanda del Atlético. Si no, no entraba. Por supuesto entró, pero teniendo que dejar la camiseta y la bufanda en un puesto de Cruz Roja para que se lo guardasen.

¿De verdad que en pleno siglo XXI, en el año 2022, un chaval no puede llevar la camiseta del equipo que le gusta para ver un partido? ¿Se nos llena la boca con la palabra libertad y luego hacemos esto? ¿Quién en el Club Atlético Osasuna da órdenes a las personas que están en la puerta de que no dejen entrar a gente con camisetas de otras aficiones o es decisión de estas personas? Si es así, ¿lo sabe el club? ¿Tan peligroso es un chaval de 19 años que va solo, con su camiseta y su bufanda al campo a animar a su equipo? Me gustaría que si es una decisión del club me dieran una explicación y que si, por el contrario, es cosa de los empleados se pidan responsabilidades. Aprendamos a ser más tolerantes, es la mejor enseñanza que podemos dar a nuestros hijos.