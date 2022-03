Iker Benito, el único aprobado de la clase

En la semana de su renovación, Jagoba Arrasate dio un golpe sobre la mesa al hacer debutar como titular aen todo un escenario como el Camp Nou. Al de Berriatua no le tembló el pulso. Se lo comunicó al futbolista el día anterior para que estuviera tranquilo y no falló a su palabra. Una hora antes del partido se confirmó la sorpresa y tras apenas 27 minutos en dos encuentros (Celta y Sevilla), el extremo del Promesas iba a posar, por primera vez, en el once titular.