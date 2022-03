El ‘fair play’ de Osasuna

En la mañana de este lunes, LaLiga hacía públicos los límites salariales de los clubes tras la actualización del mercado de invierno. A Osasuna le corresponden 56,4 millones. Ha subido 200.000 euros sobre al último baremo de verano. Tiene a seis equipos por detrás y se asemeja a otros tres, nada menos que al Granada, al Valencia y al Betis (ver la tabla en la página 38). El Barcelona aparece en negativo. Con lo cual, cualquiera podrá pensar que la posición clasificatoria de Osasuna se corresponde con sus medios para haber confeccionado la plantilla. Que por presupuesto tendría que estar ahí. Pues no.

Javier Gómez, el director general corporativo de LaLiga, y Luis Manfredi, director de control económico de LaLiga, revelaban un dato tremendo. Hay 14 equipos que tienen sobrepasado ese tope salarial o ‘fair play’ financiero. A todos ellos, se les aplica la penalización de la regla del 1/4. Para poder fichar, sólo se puede invertir el 25% de los activos que se consigan o masa liberada. Es una manera de que se equilibren sus números. Se contiene el gasto.

Cruzado este planteamiento con la primera exposición, esas referencias salariales de poco sirven ahora en la comparativa con Osasuna. La institución navarra no sobrepasa el límite. Está compitiendo contra equipos que se han gastado mucho más. No sorprende por la nómina que tienen el Granada, el Valencia o el Betis. Y no sólo eso. De esos 56 millones, el club solo se invertido 48. Porque el resto es la cantidad de los fondos CVC. Ese dinero no lo ha tocado por ahora. Ni para incorporar jugadores, ni para invertir en instalaciones (recomprar y edificar un nuevo Tajonar), ni para cancelar deuda. Gran parte de equipos lo ha hecho. De toda la bolsa de CVC, los clubes se pueden emplear un 15% en fichajes. Sobre ello se informaba ayer que se ha copado ya un 55%.

¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, el mérito indudable de que Osasuna esté firmando esta temporada en la zona templada con sus recursos. Separando el grano de la paja, solo se cuentan tres clubes con menos dinero para hacer la plantilla (Cádiz, Rayo y Elche) y se podría decir que hay otros dos similares (Mallorca y Alavés, este último contando con las ventajas fiscales de la tributación sobre Osasuna). El resto gastan más.

Otro cantar será lo que venga a partir de ahora. Osasuna afronta con fortaleza el futuro. Su deuda irá bajando mientras no se verá afectado por el ‘fair play’ financiero, con el comodín de CVC que otros han empleado. Todo, con el añadido de la variable de la posición clasificatoria. Será jugosa al contar los cinco últimos años y tener más presencia en Primera.

En la grada

La semana del Chimy Ávila

Está llamado a ser el hombre de la semana. Osasuna tiene acordado gran parte del contrato de renovación con su representante y, a falta de resolver algunas cláusulas, se espera que haya fumata blanca en los próximos días. El club es optimista, pero prefiere ser cauto hasta que no se llegue al acuerdo total. La reunión presencial aclarará definitivamente las posturas. Si nada se tuerce, el Chimy Ávila tendrá un contrato de larga duración y con una cláusula de rescisión superior a la actual de 25 millones de euros. Este sábado, El Sadar volverá a ver en el campo al delantero argentino, que se perdió el choque en el Camp Nou por acumulación de amonestaciones. Se encuentra en un gran momento físico y emocional.

El camino de Pablo Ibáñez

Hace un año jugaba con la Mutilvera en Segunda B. De central. El próximo verano tendrá salario del primer equipo de Osasuna y se mostrará ante Jagoba en la pretemporada para quedarse en la plantilla. De centrocampista interior, donde ha explotado con el Promesas. Las vueltas que puede dar la vida futbolística para un jugador que con 16 años se despedía de Tajonar y que nunca perdió la ilusión de ser futbolista en Mutilva y en San Juan. Este año cumplirá 24. No importa el DNI. Pablo Ibáñez puede servir de ejemplo para muchos por su perseverancia y ambición. Todos los caminos son válidos para llegar al primer equipo.

¿Por qué no con cinco defensas?

Sorprendió que en el Camp Nou, Jagoba Arrasate alineara una defensa de cuatro y no de cinco como había hecho, por ejemplo, en el Bernabéu, en el Wanda o en La Cerámica. Y con buenos resultados. Se vio entonces a un Osasuna que se protegía y hacía complicado el juego rival. Contra el Barcelona, fue un equipo demasiado desarmado y siempre en desventaja posicional ante el fútbol que le llegaba. Vale que los azulgrana estaban con ganas después del tropiezo contra el Galatasaray y que Xavi les leyó la cartilla, pero se esperaba un partido más competido. Osasuna comenzó a hacer las cosas mal desde su planteamiento. Su ejecución, sin la intensidad deseada, fue errónea.

Comentarios duros contra Osasuna

Luis Suárez, el que fuera Balón de Oro en 1960 y legendario ex jugador del Barcelona y del Inter de Milan, cuestionó duramente el juego de Osasuna en el Camp Nou. “No hay que sacar ninguna conclusión ni buena ni mala de este partido. Es un partido que es un cachondeo técnico. No entiendo Osasuna qué equipo de fútbol es este”, señaló con contundencia durante la retransmisión del encuentro en el Carrusel Deportivo de la Ser. “De posición, de todo, de agresividad… No ha puesto nada el Osasuna. No se a qué coj... ha jugado”. Luis Suárez Miramontes sigue siendo a sus 86 años comentarista radiofónico.

La prensa

“Un Barcelona de máxima intensidad”

“Xavi dio un rapapolvo a sus jugadores y estos se lo trasladaron a Osasuna, víctima inocente de la reciente desidia que había visto el entrenador. El once navarro ha ganado más puntos fuera de casa que en Pamplona, dato que en sí mismo era un aviso, y un Barça espoleado procuró dar primero y fuerte, no fuera que sucediera como en la ida, cuando Chimy Ávila empató en el minuto 86 o como en la Liga 19-20, cuando Roberto Torres selló el triunfo rojillo en el 93”, reflejó Joan Domènech en la crónica.

La cifra

4 faltas

Cuatro faltas hizo únicamente Osasuna en Barcelona. Muy pocas, teniendo en cuenta que la media por partido hasta ahora se acercaba a las 14. Nacho Vidal y David García en la primera parte (ambas amarillas) y Javi Martínez y Darko en la segunda.

El MVP

Unai García, 6,8

La web Whoscored puntuó a Unai García como el mejor de Osasuna contra el Barcelona. El central de Esquíroz salió en la segunda parte y tuvo buenas acciones defensivas. Este sábado no podrá estar disponible para Arrasate en el choque contra el Levante.

En la red

El mensaje de Roberto Torres

“Cabeza arriba y a seguir. Aprender de los errores y confiar en nosotros”, indicó Roberto Torres en sus redes sociales después de jugar contra el Barcelona. El de Arre saltó en la segunda parte con el partido muy cuesta arriba. Era su encuentro número 341 con la camiseta de Osasuna.