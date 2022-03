Los fichajes contraen el límite salarial del Barça

Tras haberse reforzado con cuatro futbolistas en invierno, el Barcelona es el único club profesional que no cumple con el límite salarial de LaLiga. Mientras, el Real Madrid se mantiene con un balance positivo de 739 millones de euros, al no haber gastado nada durante dicho período. El Barça ha pasado de un coste positivo de 97 millones en el mercado de verano a otro de -144 millones en el de invierno, como consecuencia de las nuevas incorporaciones. Sin embargo, el mecanismo de control económico impuesto por LaLiga para evitar la bancarrota de los clubes no le impedirá seguir fichando jugadores aunque estará limitado la próxima temporada y las siguientes, si no tiene plusvalías, a través de CVC, o genere beneficios, con la venta de activos (caso de la venta del nombre del Camp Nou a Spotify) y jugadores. “Para hacer fichajes, el Barça tendrá que reducir el gasto o atraer ingresos”, reconoció la patronal de clubes.

El mismo límite salarial que impidió al Barça renovar a Messi y no permitirá la llegada de Haaland sigue amenazando hoy a los culés, forzado a reducir de nuevo los salarios. El Real Madrid, en cambio, podrá acometer sin problemas el fichaje de Mbappé, con un sueldo para el francés de, como mínimo, 25 millones limpios por temporada. Osasuna mantiene los mismos 56 millones de tope que tenía antes del invierno.