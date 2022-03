El palo de Luis Suárez al juego de Osasuna

Luis Suárez, el que fuera Balón de Oro en 1960 y legendario ex jugador del Barcelona y del Inter de Milan, cuestionó duramente el juego de Osasuna en el Camp Nou. “No hay que sacar ninguna conclusión ni buena ni mala de este partido. Es un partido que es un cachondeo técnico. No entiendo Osasuna qué equipo de fútbol es este”, señaló con contundencia durante la retransmisión del encuentro en el Carrusel Deportivo de la Ser. “De posición, de todo, de agresividad… No ha puesto nada el Osasuna. No se a qué coj... ha jugado”. Luis Suárez Miramontes sigue siendo a sus 86 años comentarista radiofónico.