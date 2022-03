Juan Cruz: "Debemos hacer borrón y cuenta nueva"

El futbolista reconoció que el cuadro azulgrana fue "mejor en el primer tiempo", que ya terminó con un 3-0. En este sentido, Juan Cruz apuntó que la diferencia ya era "demasiado abultada", pero subrayó que su equipo dio la cara.

Preguntado por el primer gol, que ha llegado tras un penalti, el defensa rojillo no quiso justificar el partido con esta acción: "Para nosotros es, como mínimo, dudoso. Nacho no le agarra, simplemente mete el cuerpo. Cambia el partido, pero no nos centramos en eso".

Finalmente, el defensa insistió en que la receta es seguir yendo "partido a partido" y mantener el ritmo de trabajo que el bloque, que está virtualmente salvado, ha exhibido hasta ahora.