Como la Fosa de las Marianas

Abismal. Esa es la diferencia de Osasuna con el F.C. Barcelona hoy en día. Con este Barça de Xavi de comienzos dubitativos pero que ahora va en plan martillo pilón. Tan acusada y prolongada como profunda es la Fosa de las Marianas en el Pacífico, con casi 11.000 metros de profundidad. Sí, amiguitos, los que me conocéis sabéis que suelo echar mano de ellas porque allí iba a lanzar el contenedor con todos los políticos, árbitros de fútbol y programadores. Pero en esta ocasión su llamada obedece a otro motivo.

Es la cruda realidad. Con la tan cacareada "permanencia virtual" asegurada, que yo hasta canta los 40 no me tranquilizo que cosas peores se han visto, y no en Ucrania, Osasuna fue de turismo al Camp Nou con la vaga intención de rascar algo. Rascar contra un equipo que había sido incapaz de marcarle un gol al Galatasaray en Europa League, haciendo sonar alguna alarmilla por las oficinas del club.

No queda otra. Ante lo obvio, se aplaude al rival y punto. Porque ni Osasuna es el Galatasaray (no lo queremos ser) ni el Barça se esforzó mucho para superarnos. Juan Cruz decía al final del encuentro que no había salido lo planificado. Pagaría por ver qué se había planificado, por lo menos la idea principal para tratar de frenar al equipo que hoy por hoy está más en forma de LaLiga Santander.

Por lo menos no abusaron. Mucho. Porque viendo el once, con Eric García y sin Frenkie De Jong, igual se podía rascar algo. Hasta con la ilusión de Iker Benito y Javi Martínez en ese once con mucho canterano y sin el Ferrari que los más optimistas aplaudían para ver si se puntuaba. 14 minutos nos duró el sueño.

Decir que De Burgos Bengoetxea nos tiene manía es quedarse corto. Anda que tardó mucho el trencilla en señalar once metros tras la caída de Gavi en el forcejeo con Nacho Vidal. Hace falta más, mucho más, para señalar un penalti, pero somos Osasuna, hijo. Y es lo que hay. Y como buen Osasuna, renacemos a los que lo necesitan, ayudamos al moribundo, reforzamos al pobre, renacemos a los muertos. Y ahí Ferrán se aprovechó, con su primer doblete como blaugrana. Osasunil, ¿os suena?

Dembelé hizo lo que quiso, cuando quiso y como quiso. En can Barça andan que el francés no quiere renovar, a saber por qué, pero la verdad es que el 'Mosquito' picoteó a todo el equipo navarro. Cote se quedó tras el encuentro para buscar su cintura mientras el galo seguía cimbreando y metiendo pases de gol para sus compañeros. El segundo de Ferrán, pase suyo. El tercero, de Aubameyang, pase suyo. En el segundo tiempo casi marca. El cuarto, de Riqui Puig (sí, Osasunil, hasta Riqui Puig nos marca) pase de Ousmane a la frontal para que chute. Ya del paradón de Sergio Herrera y ese rechace mal cerrado que el propio Riqui marcó sobra, pero bueno.

¿Y Osasuna? Pues eso. En el fondo del mar, matarile, rile, rile. Pero no en el fondo de la clasificación, que es lo que nos salva. Vale que no es nuestra liga, pero escuece. Porque se logró un buen empate en el Bernaéu, y salimos goleados (y gracias a que no nos volvemos desangrados) de un Camp Nou donde juega un equipo que está a 12 puntos del líder, los blancos, con un partido menos. Y en la jornada anterior al Clásico. La cosa está de locos, anda que no...

Borrón y cuenta nueva. Vamos a por el Levante, que paguen los granotas la goleada de los blaugranas, que disfrute El Sadar otra vez de una victoria, que lleguen esos 40 puntos y que Jagoba empiece a preparar el proyecto del próximo año. Lo bueno de este deportes es que te permite ilusionarte de una semana para otra, aunque también es cierto que la desilusión tiene el mismo margen de fechas. No tenemos que competir con clubes grandes, nuestra liga es otra. Y que la Fosa de las Marianas se alimente de la ponzoña, la maldad y los deseos oscuros de las personas y, de paso, si puede ser, de algún politiquillo y algún arbitrucho, acompañados de algún programador informático...

¡Hasta la muertel Forofillon hasta la muerte!