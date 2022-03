Así está siendo la temporada más extraña de Oier y Roberto Torres

Los capitanes de Osasuna, Oier Sanjurjo y Roberto Torres, viven su temporada más anómala tras ver cómo su presencia sobre el terreno de juego ha disminuido drásticamente debido a la gran competencia con la que cuentan en sus puestos.

Su entrega y polivalencia en defensa y medio campo con buen rendimiento son sus grandes armas a la hora de convencer a los entrenadores que ha ido teniendo desde que comenzase su andadura. Además, cuenta con todo el apoyo y cariño de la hinchada.

El de Estella renovó su contrato hace dos temporadas hasta el 30 de junio de 2022, por lo que quedan cuatro meses para que el club mueva ficha. El número 6 cumplirá 36 años en mayo, una edad a tener en cuenta.

Desde la llegada de Jagoba Arrasate al club en el verano de 2018, Sanjurjo ha jugado prácticamente todo. En Segunda tuvo 37 apariciones de 42 posibles para sumar 3.230 minutos. En la vuelta del equipo a Primera disfrutó de 29 partidos con 2.328 minutos. El curso pasado, aumentó las jornadas jugadas (32), pero con menos minutos (2.088).

Es en el tercer año consecutivo de Osasuna en la máxima categoría cuando su presencia ha caído fuertemente. Los 471 minutos en 26 jornadas se deben, en parte, a la disputa que hay en el medio del campo. Lucas Torró, Moncayola y Darko son fijos para el de Berriatua. Tras ellos se encuentran Javi Martínez, Íñigo Pérez o el propio Oier.

El segundo capitán,, es otro de los grandes estandartes del club. Su condición de no haber salido nunca de la entidad pamplonesa hace que sea unpara la afición. En la actualidad muy pocos son los que no cambian de equipo durante su etapa profesional, los llamados "One club man".