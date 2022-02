Aproximadamente Osasuna ha recibido 3.500 peticiones de entradas para el derbi del próximo domingo en el Reale Arena ante la Real Sociedad (18:30 horas). La demanda ha superado con creces a la oferta y el club navarro realizará este mediodía un sorteo para conocer a los agraciados. En total, la entidad rojilla tiene a su disposición 642 entradas. Cinco veces más de los permitidos se han inscrito en la página web desde el pasado 10 de febrero. Diez días donde los socios y simpatizantes han sobrepasado la previsión.

El sorteo tendrá lugar este mediodía y el club comunicará el resultado a través de sus canales oficiales. En el momento de la inscripción, los seguidores de Osasuna recibieron un código. Ese número, que se asignó conforme se apuntaba la gente, será el que se utilice para el sorteo. El socio podrá recordar su número en cualquier momento accediendo de nuevo al Área de Socios y titulares del carné ‘Soy Rojillo/a’ de la web.

ESTE LUNES SE PODRÁN COGER

Las entradas, que tienen un precio único de 20 euros, se podrán recoger en las oficinas de El Sadar desde hoy y hasta el miércoles. En caso de que algún agraciado no las retire a tiempo será sancionado y se correrán los números. En este caso se podrán recoger el jueves y el viernes.

La buena marcha del equipo, sobre todo, como visitante y la buena sintonía con la afición de la Real Sociedad ha conllevado que las peticiones de entradas se hayan quintuplicado en apenas diez días.

Será el primer gran desplazamiento del osasunismo en la época de la pandemia de coronavirus. El aficionado no pudo ir a Vitoria el pasado mes de septiembre porque Mendizorroza estaba obligado a cumplir un aforo del 60%.

CLAVES

​

​1 El sorteo. Tras superar la petición de entrenadas, Osasuna realizará este mediodía un sorteo y notificará el resultado en sus canales de comunicación.

2 Recogida de entradas. Se realizará en las oficinas del club ubicadas en el estadio. Los socios y simpatizantes agraciados con las entradas podrán retirarlas hoy (16:30 y 19:30 horas), además de mañana y el miércoles con un horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas.

3 Sanciones. Quienes no retiren la entrada serán sancionados sin poder participar en más sorteos durante la presente temporada.

4 ¿Y si no se recogen todas las entradas? Las entradas que no sean retiradas por los socios se ofrecerán a los siguientes números en la lista tras el último agraciado y podrán ser retiradas el jueves (9:30-13:30 y 16:30-19:30 horas) y el viernes (9:30-13:30 horas) en las oficinas de El Sadar.