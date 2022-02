Ayer era falta, hoy no; ¿y mañana?

En el universo rojillo, ha habido opiniones diversas sobre la disputa entre Luis Suárez y Sergio Herrera. La que determinó el camino del partido, aunque fuera en el minuto 3. Que si el portero salió demasiado blando y mal para atacar el balón, que si el delantero obstruyó con su cuerpo el avance para el despeje, que si en el otro área no se hubiera señalado o una mezcla de todo. El caso es que cayó desequilibrado y el balón acabó en la bota de Joao Félix para el 0-1. Arrasate fue contundente: “Esa jugada siempre se pita como falta, hoy no sé por qué no. Hay que entender al portero, porque si se quiere hacer poderoso, salta y te saca la rodilla te pitan penalti, y si le desequilibran no es falta. No lo entiendo”.

Los méritos del equipo de Jagoba, que son ahora muchos, nunca falsearán la clasificación. No es cuestión tampoco de caer en la recurrencia fácil y tradicional de que Osasuna es un equipo pequeño y que por eso, en situaciones así, le perjudican los árbitros. Que le pitan pocos penaltis o que a los rivales les perdonan expulsiones porque sí. Después de 38 jornadas, cada uno estará donde se merece., que son ahora muchos, nunca falsearán la clasificación.

Lo cuestionable del mundo arbitral es la falta de unanimidad en ocasiones. En la época del VAR y de las normas que se explican cada temporada a entrenadores y jugadores, siguen sucediéndose esos episodios incoherentes. Por ejemplo, la acción de Herrera. Vale que el portero no es intocable en el área pequeña. Esa leyenda urbana del reglamento desapareció hace tiempo. El problema radica en ver que algunos colegiados siempre han pitado y pitan falta del rematador y otros, como ocurrió con Melero López, no. Hay partidos que sí y hay partidos que no. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué no se hace pedagogía para librar debates eternos en las redes sociales o en la barra de bar?

Ese desconcierto también persigue al estamento arbitral con la señalización de las manos en el área o los codazos. Sobre esto último, en El Sadar pasó de puntillas el de Vrsaljko sobre David García en la primera parte. En el VAR estaba Medié Jiménez. Era penalti ¿y roja? Ni caso. Empleó unos pocos segundos en la revisión. A Roberto Torres también le dieron en la cara en el tramo final. Melero había consentido todo y más. Llamativas eran las protestas de Savic. Amonestaciones verbales y seguimos. Solo dos amarillas recibió el Atlético, una de las cuales enseñó al joven Javi Serrano y en el descuento.

Perder sin ser cobarde, una frase para enmarcar

Lucas Torró es un hombre que no suele levantar la voz. Emplea la fuerza en el campo, donde es un bastión en la parcela ancha. Capital en los esquemas de Arrasate, es difícil verle mal colocado en el campo, verle perder un duelo o verle perder un balón que ponga en riesgo al equipo. El sábado completó un encuentro soberbio. Después le tocó sentarse en la sala de prensa para atender a los periodistas. Delante del micro, hizo gala de su calma y tranquilidad en su discurso, pero dejó una de las grandes frases de la temporada. “Prefiero perder así que ser cobarde”. Y tanto. Este equipo tiene grabado a fuego su estilo. La mentalidad es irrenunciable, aunque el rival fuera el vigente campeón. Osasuna no ganó puntos, pero sí crédito.

Despedir al equipo en la derrota

No pasará en muchos estadios. Un equipo ha caído derrotado de local por 0-3 y su afición premia el esfuerzo y la ambición con cánticos y aplausos, especialmente desde Graderío Sur. Sucedió el sábado. Está siendo una campaña muy gris en El Sadar. Solo han visto ganar a su equipo contra el Rayo Vallecano y el Cádiz. Flaquea esa idea de hablar del fortín. Pero la grada sabe de qué va a esto. No hay resultadismo que valga cuando se ha disfrutado de un Osasuna tan reconocible y bravo. Quedan tardes para más. Seguro que habrá victorias. A partir de ahora, será con el aforo al 100%, dejando atrás una norma absurda más política que sanitaria.

Buscar culpables en los goles

El fútbol es muy dado a eso. Qué sería del deportivo y de la vida si no hubiera errores. El debate no solo se centraba ayer domingo en el polémico primer gol del Atlético. También, en quién había fallado en el 0-2, cuando más atacaba Osasuna. Nacho Vidal pudo despistarse en la vigilancia sobre Suárez en medio campo en el córner a favor. Sergio Herrera pudo estar fuera de sitio (Jagoba dijo que no). Pero en la balanza de buscar responsables, debe colocarse el mérito del contrario. El pase de Joao Félix desde casi su área es exquisito y la definición del uruguayo es superlativa, desde 38,5 metros. Por algo, esos dos tienen el caché que tienen. A veces se olvida qué es Osasuna sobre otros.

Juanfran, uno de los nuestros

Da con el perfil de jugador que ha llegado a Osasuna y que encaja como un guante en su filosofía. Casos ha habido muchos en la historia. Hacen más fuerte al grupo. Ejemplos existen en esta plantilla. Hablamos de Juanfran Torres, ya retirado. El tiempo no ha borrado su corazoncito rojo como mostraba en una entrevista. También con el micrófono apagado interesándose por más aspectos de la vida osasunista. Cuando ganó la Liga con el Atlético de Madrid en 2014, Osasuna se hundía en el fango. Le dolían los sucesos de Pamplona mientras saboreaba la gloria. Ahora disfruta con sus rojillos con un control e interés que son de agradecer, vistas sus manifestaciones.

PRENSA

​

​“El Atlético revive a la contra”

Ladislao J.Moñino expresó: “El Atlético mitigó el incendio que vive con una victoria más contundente que convincente ante Osasuna. En el poco tiempo que fue superior se adelantó. Y cuando fue perdiendo fútbol para dominar, que fue rápido, supo sufrir mejor y sentenció con dos contragolpes de los que entusiasman a Simeone. Sobre todo el primero, fruto de un pase largo magistral de João Félix y de una definición genial de Luis Suárez”.

LA CIFRA

​

​12

Puntos sobre de 39 ha logrado solo Osasuna esta temporada en El Sadar (un 30%), coincidiendo con el regreso del público. El balance es de dos victorias, seis empates y cinco derrotas. El equipo rojillo es el tercer peor local del campeonato. Solo mejora al Cádiz y al Levante (este con un partido menos).



EL MVP

​

Lucas Torró, 7,5

El centrocampista de Concentaina fue el mejor valorado en Osasuna para la web especializada Who Scored. Ganó 9 duelos aéreos de los 11 que peleó (el que más del partido junto a Budimir) y tuvo un éxito en el pase del 82%. Fue el que más balones tocó, 90.

