Enfado en Osasuna con el árbitro

Creo que han condicionado el partido en momentos puntuales”. “El equipo me ha gustado y la afición me ha encantado. De otros no puedo decir lo mismo”. Así de contundente inició Jagoba Arrasate la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Atlético de Madrid . El técnico de Berriatua nunca ha entrado a valorar polémicas arbitrales, pero este sábado se salió de su discurso habitual para manifestar públicamente su enfado, aunque dudó en sus primeras intervenciones: “No me voy a meter en otras cosas.”.

Sin embargo, Arrasate se dejó de rodeos para apuntar directamente a Melero López. Con respeto, educación y sin alzar la voz, el técnico abandonó su tono neutral para valorar las dos jugadas. La indignación era evidente por la acción entre Luis Suárez y Sergio Herrera, que acabó con el 0-1, y el no penalti de Vrsaljko a David García. “Condiciona el partido. Esa jugada siempre se pita falta, pero hoy no. No sé por qué. Hay que entender a los porteros. Si salta, se quiere hacer poderoso y saca la rodilla, te pitan penalti. Pero si le desequilibran no es falta. No lo entiendo. Sergio lo tenía clarísimo y David también. Son dos acciones que han marcado el devenir del partido”, argumentó con claridad el entrenador de Osasuna. El enfado era tremendo.

“NORMALMENTE SE SUELE PITAR”

En un tono mucho más sosegado, Lucas Torró también fue preguntado sobre estas cuestiones. “El primer gol nos pilla desprevenidos. Normalmente se suele pitar, pero han dado validez el tanto de Joao Felix. Pese a ello nos hemos recompuesto. La jugada puntual de David no sabría decir. Prefiero quedarme con la reacción del equipo”. El centrocampista de Osasuna estuvo mucho más comedido que su entrenador.