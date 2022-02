Arrasate: "La acción de Suárez sobre Herrera condiciona totalmente el partido"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado que le ha "gustado" su equipo a pesar de la contundente derrota ante el Atlético de Madrid (0-3), y ha afirmado que la acción de Luis Suárez sobre Sergio Herrera en el primer gol, en la que el árbitro no señaló falta sobre el portero, "condiciona" el encuentro.

"Duele porque creo que hemos hecho un buen partido. El equipo me ha gustado, la afición me ha encantado, de otros no puedo decir lo mismo. Para ganar este tipo de partidos hay que tener acierto, que no lo hemos tenido, y no cometer errores, que hemos cometido algunos. A mí me ha gustado el equipo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que tenían "la sensación de que hoy podía ser el día", pero que "ha salido todo torcido". "No hemos tenido acierto y hemos cometido algún error. Hemos tenido muchas llegadas, y hemos cometido un error en la vigilancia del segundo gol, y cuando pasan esas dos cosas un equipo como el Atlético de Madrid no lo perdona", subrayó.

Además, el preparador vasco afirmó que el hecho de no pitar falta a Luis Suárez sobre Sergio Herrera en el primer gol "condiciona el partido totalmente". "Esa jugada siempre se pita como falta, hoy no sé por qué no. Hay que entender al portero, porque si se quiere hacer poderoso, salta y te saca la rodilla te pitan penalti, y si le desequilibran no es falta. No lo entiendo. Son dos acciones que han marcado el devenir del partido", manifestó.

"Ellos meten el gol y el plan cambia. Se meten atrás sabiendo que íbamos a cargar el área y esperando un error nuestro. Al equipo con balón lo he visto cómodo, llegando mucho por fuera", añadió. "Han jugado con línea de cinco y esa la posición de Llorente nos ha costado ajustarnos al principio. El partido está condicionado; en la primera jugada te pones 0-1 abajo y el plan cambia. El equipo ha tenido balón, ha jugado mucho en campo rival, hemos tenido ocasiones para empatar, pero cuando estás volcado y en una vigilancia cometes un error, Luis Suárez hace lo que hace y el partido se pone muy cuesta arriba", concluyó.