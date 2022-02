El mejor volante rojillo

la plantilla de Osasuna viaja en dos autobuses, por un lado los jugadores, de la mano de Gabi, y por otro, los técnicos, con Txema Artieda al volante. Gabi pasa buena parte de la jornada en la carretera. Pocos habrán cubierto más veces que él el trayecto que separa El Sadar de las instalaciones de Tajonar . También acompaña al equipo en los desplazamientos, aunque el protocolo contra el covid ha trastocado la rutina habitual. Ahora,, por un lado los jugadores, de la mano de Gabi, y por otro, los técnicos, con Txema Artieda al volante.

La jornada empieza horas antes, lavando ambos autobuses, nebulizándolos y desinfectándolos para evitar contagios. Y no es poca labor porque cada autobús, de 500 CV de potencia, mide quince metros, necesarios para albergar 43 asientos, cuatro mesas, tres neveras, cafetera, microondas, televisión con satélite,.. “Está equipado a la última”, corrobora orgulloso Gabi.

Gabriel Barrena, pamplonés nacido un 6 de julio, siempre ha sido hincha del equipo de su ciudad. “Vivir tan cerca un ascenso o una permanencia como la de Sabadell es indescriptible, se vive a tope”, apunta.

No tiene queja del comportamiento de los jugadores. “Se portan muy bien como lo que son, personas normales que se dedican al fútbol. Son buena gente. El trato es muy bueno. A veces me vacilan y yo les vacilo también. Son muy cordiales aunque hay que saber siempre mantener las distancias porque ellos son los clientes”, señala. En algunos equipos, la distribución de los asientos, igual que el reparto de dorsales o de taquillas, responde a jerarquías, supersticiones o costumbres: “Últimamente me están mareando un poco. La mayoría tienen su asiento fijo y se respetan. Cuando sube alguno del Promesas sí que queda un poco a la espera para ver dónde se sientan los demás”, dice Gabi.

f.R.G.

CUSTODIA POLICIAL

Aunque el avión ha restado horas de autobús, al final son muchas las que pasan en el vehículo que las pasan leyendo, viendo películas o partidos, estudiando o jugando a las cartas y al parchís. La música es el gran entretenimiento, sobre todo camino al estadio: “Ellos ponen su música y muchas veces van cantando o tarareando. El ánimo que llevan es bonito”, afirma.

El ánimo de la expedición cambia cuando se produce algún resultado inesperado como el empate en el Bernabéu o la última victoria en el Nou Camp, una victoria o una derrota dura. “Se nota mucho el resultado. Algunos jugadores como Sergio Herrera, o Xisco cuando estaba aquí, pegan cuatro gritos de victoria cuando suben al autobús. Lillo me decía a ver si le dejaba conducir un rato”, recuerda.

Ahora los desplazamientos se hacen, si es posible, en avión, pero Gabi lo hace por carretera, les espera en el aeropuerto y los lleva al hotel. “Vamos con el plan de viaje hecho. Calculamos la hora de esperarles en el aeropuerto y siempre vamos con tiempo por si acaso”, afirma Gabi.

Y del hotel, al estadio, un trayecto a veces complicado: “Estamos custodiados por la fuerza pública y, en principio, no tienes miedo de que le pase nada al autobús. El primer año sí que tuve problemas con unos críos que tiraron piedras pero no llegaron a romper nada. Iba con los jugadores y se asustaron un poco. La custodia siempre me parece escasa”, asegura.

LaLiga obliga a que los dos equipos lleguen al estadio con hora y media de antelación. Una vez aparcado el vehículo, Gabi entra a ver el partido muchas veces en compañía del chófer del equipo rival. “Los chóferes tenemos mucha relación. Aparcamos en el mismo sitio y compartimos mucho tiempo de espera. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp donde nos decimos dónde se puede ir a comer o cómo están las carreteras”, apunta Gabi.

Además de para Osasuna, Autocares Artieda utiliza los vehículos para dar servicio a otros clientes como colegios. “Se suelen sorprender cuando ven el autobús. Los chavales me preguntan dónde se sienta cada jugador”. La Liga Promises, en la que participan niños sub 12 de los clubes de la Liga, es uno de los desplazamientos más especiales. “Viajamos todos los chóferes de Primera con los chavales. Es el día que más enredan”, afirma.

Gabi es uno de más de la familia de El Sadar. “Hago mucha vida con la gente del club y del estadio. Solemos quedar cuando hay partidos fuera para cargar el material y también lo llevamos del autobús al vestuario y viceversa. Hay que echarse una mano”, concluye.