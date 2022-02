Herrera, en boca de todos

Sergio Herrera. El Papu... para Sergio Herrera. Adivinó la trayectoria”. Es el relato del periodista Miguel Ángel Román que narró el partido entre Osasuna y 5.000 interacciones. Apenas 20 segundos de duración fueron suficientes para poner de acuerdo a toda la comunidad rojilla en torno al que fue el gran protagonista de la noche en “Todos los nervios concentrados en el pie derecho y en la mirada perdida del ‘10’ andaluz. Hacia la pelota va Rakitic, ahí va el disparo... para. El Papu... para Sergio Herrera. Adivinó la trayectoria”. Es el relato del periodista Miguel Ángel Román que narró el partido entre Osasuna y Sevilla del pasado sábado. El fragmento del vídeo, que fue publicado en las redes por Movistar, sumaba a última hora de este domingo más de 250.000 visualizaciones y alrededor de. Apenas 20 segundos de duración fueron suficientes para poner de acuerdo a toda la comunidad rojilla en torno al que fue el gran protagonista de la noche en El Sadar.

“Esto no lo cambio por nada”, dijo el propio Herrera en la sala de prensa de El Sadar minutos después de comparecer también para la televisión. Fue el hombre más buscado de una noche mágica en el feudo navarro. Lucas Torró le empujó por detrás nada más detener el penalti. David García le gritó eufórico a la oreja. El pitido final de Pizarro Gómez provocó que todos los compañeros le buscaran. El Chimy le aupó mientras los más de 17.000 aficionados celebraban un punto épico que sabía a tres.

EL MENSAJE DE MANU SÁNCHEZ

Manu Sánchez fue uno de los jugadores más afectados cuando el colegiado señaló el punto fatídico tras el aviso del VAR. El lateral rojillo llegó un segundo más tarde al balón que el sevillista Koundé y el penalti fue claro. De los que no se aprecian en directo -porque ningún jugador visitante protestó- pero que no pasa por alto para el videoarbitraje. El defensor, cedido por el Atlético, conversó durante un largo tiempo con el central francés sobre la acción. Una charla en buen tono, pese a la importancia del momento, que acabó con una palmada entre ambos.

El lateral Manu Sánchez publicó este domingo en sus perfiles sociales una imagen junto a Sergio Herrera. El portero aparece con el puño derecho cerrado y el defensor con el pulgar en alto. La sonrisa de ambos se sale del encuadre. “Siempre es importante puntuar ante rivales difíciles y ayer lo hicimos. Gracias a todos por el apoyo y sobretodo gracias a @sergioherrerapiron1 por el paradón”.

ig

El arquero de Miranda de Ebro también actualizó sus redes con una fotografía donde señala a la grada. “Orgulloso de mi equipo y de defender esta camiseta”, publicó. Tuvo alrededor de 4.000 likes. Varios compañeros de equipo también reaccionaron. Incluso dos exrojillos. “Enorme Sergi, pero parar uno todavía se te queda corto”, comentó Xisco Jiménez, ahora en el Alcorcón de Segunda. “Hasta que no te vea parar tres esto no me sorprenderá”, le felicitó Fran Mérida, rival ahora en el Espanyol.

11 penaltis: siete goles, tres paradas y uno fuera

El guardameta Sergio Herrera sumó ante Rakitic su tercer penalti atajado en Primera División, desde su debut en 2019. Ya se afamó en 2017 en Segunda al detener tres penaltis -aunque uno se anuló- en Cádiz, un hecho que fue recordado este domingo por algunos de los exrojillos.

De once penas máximas lanzadas en contra siete han acabado en gol, tres fueron paradas y uno se marchó fuera de los tres palos. En Liga los jugadores que han logrado anotar desde los once metros frente a Sergio Herrera han sido: Januzaj (Real Sociedad), Álex Fernández (Cádiz), Lucas Pérez (Alavés), Orellana (Valladolid), Ocampos (Sevilla), Joao Félix (Atlético), Cazorla (Villarreal).

EIZAGUIRRE, CON SIETE

La tabla de parapenaltis en Osasuna la lidera, sin duda, Ignacio Eizaguirre. El arquero que jugó a finales de los años 50 se retiró con una marca de siete penaltis atajados. Con cinco está Roberto Santamaría, actual entrenador de porteros del Promesas y con cuatro aparece Vicente Biurrun. Ricardo, Sirigu y el propio Herrera suman tres.