El absurdo del 75% de aforo en El Sadar

Dentro del grupo de normas que se han resultado absurdas en tiempos de pandemia, hay una que sigue marcando en silencio la vida del fútbol y en especial la de Osasuna.

Es cierto que no afecta a los socios porque todos los que quieren están acudiendo a los partidos de casa. El problema es que no hay sitio para más en El Sadar, el estadio con mayor ocupación de todo el campeonato y que, por consiguiente, le repercute en gran medida la restricción del 75% como tope de aforo.

En lo que va de año no se han podido vender entradas en taquilla. También pasó al comienzo. Recientemente, han pasado rivales atractivos como el Athletic o el Sevilla. El Atlético de Madrid lo hará en breve. Eso supone no satisfacer una demanda y una pérdida de ingresos. Además, se han limitado los pases a la base y a los clubes convenidos, y se ha cortado el grifo a las empresas. A otros equipos, el tijeretazo ni les afecta porque arrastran menos gente.

El club monta su tetris dependiendo del protocolo de turno para que el menor número de aficionados posible se quede sin entrar. Son tiempos de bonanza rojilla. Ya vendrá el cambio porque la historia de Osasuna está llena de subidas y bajadas, pero el presente expone a un osasunismo que sigue en la cresta de la ola. Una lástima que no se pueda poblar toda la grada.

Mientras tanto, asaltan las preguntas. ¿Cuál es la razón de esa norma anticovid si la distancia personal entre butaca y butaca sigue siendo la misma? ¿Se ha producido algún brote de contagios en un espectáculo deportivo que se celebra al aire libre? ¿Por qué el porcentaje es el mismo para un campo de 50.000 personas que para uno de 10.000? ¿Qué sentido tiene imponer ese límite cuando hay clubes que dejan ese 25% sin ocupar en una esquina de la tribuna más lejana al terreno de juego? ¿No es suficiente con la mascarilla y la responsabilidad individual a estas alturas?

Cataluña ya se ha desmarcado y ha levantado la restricción. Este domingo, con motivo del Barcelona-Atlético de Madrid, el Camp Nou presentó una gran entrada con 74.221 espectadores. Por no hablar del cierre de la hostelería interior o la prohibición de comer un bocadillo o beber (salvo que compres el agua en el asiento). Sería en parecidas condiciones a lo que sucede, por ejemplo, en los bares de los aledaños. Contradicciones de pandemia.

En la grada, una estrella del rock



Sergio Herrera es uno de los jugadores más queridos por sus compañeros, por el club y por la afición. Su carácter tan abierto le hace ganarse complicidades. Tiene ese punto picante de los porteros diferentes. Es genuino. Este verano, mientras pasaba el covid en su casa, recibía una oferta del Atlético de Madrid, el campeón de Liga. Ya sabía que su lugar sería el banquillo, o no, pero no perdió ni un segundo en liar la madeja. Conocería la Champions, un club de otra dimensión, otra ficha... Nada. Prefirió seguir en Osasuna para seguir siendo un portero grande. Aquel portero que vino en Segunda y tenía borrones se ha ganado un nombre en Primera. Los defensas notan su seguridad y mando. Y para penaltis decisivos. Parecía una estrella de rock. El Sadar le adora.

Callando bocas

Jonás Ramalho pasó con nota la prueba. Arrasate estaba sin laterales derechos y había probado con Pau, del filial. En la previa, no esclareció su decisión. Hubiera cerrado ese run-run que aludió tras el partido. Jugó el de Barakaldo, hasta ahora inédito en Liga, y se marcó un partido soberbio contra delanteros que le multiplican en cartera y trayectoria. Días antes había rechazado salir al Oviedo, donde le reclamaba el Cuco Ziganda. Destacan de él que siempre ha aportado buen ambiente de grupo y nunca ha bajado los brazos. Aprovechó la oportunidad y presenta su candidatura para otras ocasiones. Que le pregunten a Juan Cruz, experto en cambiar la dirección del viento.

¿Qué partido vio?

Julen Lopetegui ha sido objeto de críticas de la afición de Osasuna. Con razón. “Hemos tenido merecimientos más que de sobra para conseguir los tres puntos”. Tan ancho. Dirigir a un equipo que pelea por la Liga desautoriza su lectura. El Sevilla no pudo hacer nada en la primera parte. Luego tuvo el balón, pero solo generó peligro un par de veces. El penalti se lo encontró. Mérito rojillo. Había abierto la caja de las excusas el día anterior. “Espero un rival que lleva trabajando diez días con todos los futbolistas el partido. Nosotros hasta hoy no hemos tenido a todos y tenemos alguna duda”. Hablaba de sus internacionales que viajan en aviones privados y descansan en hotelazos. Un poco de humildad, por favor.

Están para jugar

Javi Martínez e Iker Benito tuvieron minutos contra todo un Sevilla. Al soriano se le echaba de menos en el campo. Ha merecido más minutos. Estuvo a la altura del partido. A nivel físico, porque tiene motor; y a nivel futbolístico, porque da fluidez como volante, su posición. Benito tuvo detalles en el tiempo que estuvo, sin acusar el miedo escénico. No desentonó para nada. Eran minutos importantes. Ya se sabe que Jagoba no los regala. Ver que canteranos realizan un papel más que digno en un partido tan exigente es una gran noticia. De David García y Moncayola, poco ya que no se sepa. Fueron dos bastiones. Con su jerarquía deben marcar el Osasuna de los próximos años.