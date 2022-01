21 minutos por partido promedia el primer capitán y 25 su socio de brazalete. Son registros que en poco se parecen a lo que venían marcando en campañas anteriores. No está siendo una temporada fácil para dos buques insignia que han participado de forma activa en la vida de la última época de Osasuna . La del renacimiento saliendo desde lo más profundo hasta la consolidación en Primera. Son dos leyendas en horas bajas. Oier Sanjurjo Roberto Torres han perdido presencia dentro del verde. No hay más que comprobar los números:promedia el primer capitán y 25 su socio de brazalete. Son registros que en poco se parecen a lo que venían marcando en campañas anteriores.

OIER: 17 JORNADAS EN EL BANQUILLO

En 22 jornadas, Oier solo ha disputado 5 encuentros como titular y únicamente uno completo. Fue a finales de septiembre en Mallorca. En otros 11, ha salido desde el banquillo. En total, 470 minutos.

El de Estella ha venido siendo indiscutible desde la campaña 2015-16. En la anterior que acabó con la agonía de Sabadell no pudo serlo por una lesión grave de rodilla. Desde entonces se convirtió en un estandarte. Ascenso con Martín, año en Primera, en Segunda con Diego Martínez y ascenso con Jagoba Arrasate. En esos cuatro ejercicios, rondaba los 80 minutos de media por encuentro.

Aunque algo menos, en las dos temporadas pasadas en la máxima categoría también ha sido importante dentro del terreno juego. 61 y 55 minutos de promedio respectivamente. Ahora, el bravo capitán navarro ha visto empeorar esos dígitos.

Con todo, siempre está dispuesto. Las lesiones no le frenan. Solo el covid. Está confinado estos días tras haber dado positivo. “Yo le doy mucha importancia a la disponibilidad y hoy todavía es el día en el que no me he perdido un entrenamiento o un partido, voy a seguir tocando madera”, reflejaba hace unos días a La Voz de Galicia en vísperas del Celta-Osasuna. “De aquí a mayo, cuando termine la competición, ojalá pueda decir con orgullo y bien alto que en todo momento he estado disponible para el míster. Sé que es algo muy difícil, pero es mi objetivo principal ahora mismo”.

Este junio, Oier termina contrato, con 36 años. Es consciente de la situación. “Este año es el último que me queda de contrato y sí que es cierto que el protagonismo se ha visto reducido, algo lógico y normal. No echo balones fuera. Somos una plantilla larga, la gente joven viene pegando fuerte y eso es bueno, natural e imprescindible para este club. Estoy muy cómodo y muy agradecido a Osasuna”.

A falta de que se resuelva su futuro, está cumpliendo su decimoquinta temporada desde el debut en la 07-08 con Ziganda. Su cifra de partidos jugados es mareante. Suma 347, sexto del ranking histórico. Es evidente que desde que se permiten hacer los cinco cambios, el abanico de opciones es más amplio.

LA ÚLTIMA TITULARIDAD DE TORRES, EN OCTUBRE

A sus casi 33 años, Roberto Torres vive también la otra cara del fútbol. Curiosamente, los números son parecidos a los de Oier: 5 partidos desde la formación inicial y 11 de suplente. Ha pasado bastante tiempo desde el último como titular. Fue el 30 de octubre en el Sánchez Pizjuán. Era la jornada 12.

Son 556 minutos, de los que un 71% están concentrados en un tramo de 5 choques disputados al comienzo de Liga. Desde el 7 de noviembre, apenas alcanza 89.

¿Su contrato? Tiene firmado hasta junio de 2023. Le queda otro ejercicio. Mientras tanto, y aunque sea con participaciones menores, también sigue engordando sus números de partidos oficiales. Lleva 337 como rojillo y está a uno de Miguel Flaño para alcanzarle en la sexta plaza.

Es su undécima temporada desde su debut con Mendilibar en la 2011-12. No falta a su cita con el gol cada ejercicio. Lleva 60 en todas las competiciones. A partir de 2013 con Javi Gracia, Roberto Torres se estabilizó en el primer equipo con promedios importantes de minutos. Unos problemas de pubis le impidieron rendir en condiciones tras la 2015-16 y, una vez recuperado, volvió a ser uno de los grandes referentes. Solo un paréntesis. En la segunda vuelta del curso 2017-18, no contó demasiado para Diego Martínez.

Con Jagoba, el de Arre recuperó el vuelo siendo determinante en el ascenso y en la llegada posterior a Primera. La temporada pasada ya descendió su presencia en el verde con una media de 49 minutos por encuentro, con 19 partidos como titular.

Le queda camino por andar, también a Oier.