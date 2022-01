Fran Canal, director general de Osasuna: “Recompraremos Tajonar y veremos si el ‘presi’ quiere El Sadar”

Acompañado por la decana Fran Canal participó este miércoles en el foroorganizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)., Canal hizo un repaso concienzudo de la situación de Osasuna y del fútbol profesional. Tras siete años en el cargo, el director general rojillo sacó pecho de su gestión: “Cuando llegué aquí, sólo escuchaba lo que Osasuna le debía a la Hacienda navarra; ahora ya lo hemos pagado, y no sólo eso, sino que en estos cuatro esperamos recomprar Tajonar y veremos si el ‘presi’ no se nos viene arriba y compramos también El Sadar”, afirmó ante Luis Sabalza que, acompañado de directivos y empleados del club, seguía la charla desde primera fila.

Hombre de fútbol, Canal llegó al club tras haber ocupado despacho en otras tres entidades. El panorama económico con el que topó era un auténtico páramo y, con mucho trabajo, el club ha ido poco a poco recobrando músculo deportivo, financiero y social.

Este aspecto social es uno de los principales campos de trabajo del Canal y su equipo: “Mimamos mucho a los clubes convenidos. Probablemente el año que viene iniciemos un programa de la mano de Patxi Puñal, en el que los clubes convenidos tengan sus partidos televisados”, anunció.

MARCA OSASUNA

Al inicio de la charla, Canal hizo un recorrido histórico de la transformación de los clubes de fútbol desde su creación hace cien años hasta hoy, marcando los hitos más importantes como al supresión del derecho de retención, los Planes de Saneamiento, la transformación de los clubes den SAD, la Ley Bosman, la guerra del Pay Per View y la situación actual de la LaLiga con Javier Tebas a la cabeza, “un tipo con un carácter no fácil pero muy profesional”, y con el “férreo control” de Javier Gómez, su director general en lo económico.

Esta nueva etapa de LaLiga permitió “un reparto más equilibrado de los ingresos por televisión” y la práctica desaparición de la deuda tributaria de los clubes “hasta quedar hoy a cero”, señaló Canal.

Fran Canal apuntó que la pasada temporada, el 79% de los ingresos de Osasuna provino de la televisión; el 2% de los socios -por la pandemia-, el 8% de traspasos y el 11% restante, de patrocinios.

Éstos últimos son los que se pueden mejorarse si el club hace una buena gestión. Canal situó en 7,7 millones los ingresos de Osasuna en este apartado el último año con una clara tendencia hacia arriba. Es determinante que el club tenga una imagen a la que el patrocinador quiera asociar su nombre. La de Osasuna no siempre ha sido buena, como señaló Canal: “Hace unos años, Osasuna tocó suelo. No sólo nuestra marca valía cero, sino que nadie quería hacerse una foto con nosotros. Algunos rectores del club habían manchado nuestra imagen con el escándalo del soborno y sólo hubo unos pocos patrocinadores, llevados por el sentimiento, que nos apoyaron. En estos momentos, Osasuna es una marca privilegiada y podemos decir que hoy tenemos muchas solicitudes de patrocinio”, concluyó Canal.

Canal sí se mostró muy contundente a la hora de hablar de la Superliga, la competición que a finales de la pasada temporada trató de poner en marcha Florentino Pérez y que pretendía reunir en un campeonato casi cerrado a los clubes más ricos de Europa. “La Superliga no tiene razón de ser. Los grandes sólo quieren más dinero”, sentenció Canal. Achacó el frenazo de esta competición a que los clubes italianos, menos la Juventus, y los ingleses “se echaron atrás porque la forma jurídica que tiene el Real Madrid de Florentino se parece a las monarquías absolutas de siglos atrás”. Además, recordó que Alemania no podría inscribir ningún equipo en la Superliga porque, por su Ley del Deporte, el 51% de cada club está controlado por las aficiones.

“Lo que quieren es un club de tipos ricos, en el que sólo estén ellos y repartirse el dinero de la televisión. Está absolutamente condenada al fracaso”, afirmó Canal, que respaldó su aseveración argumentando que los clubes ingleses, tras salirse de la Superliga, sacaron a concurso sus derechos televisivos y batieron el récord histórico de venta “por lo que no se van a mover de la Premier”. Y concluyó: “Una Superliga sin los clubes ingleses, ni el Bayern, ni el PSG, es el Trofeo Carranza”.

Un jugador de 12 años, con representante

​Canal fue interpelado por la rentabilidad de la cantera. “Tenemos un chaval de 12 años que ya tiene representante. Tenemos que conseguir que se sientan identificados y que entiendan que pueden ser jugadores grandes en Osasuna. No puede ser lo de hace unos años, cuando venía el Athletic y se llevaba lo que quería sin pagarle nada a Osasuna. Eso se acabó”.

​El préstamo de Rights, para refinanciación

​Canal justificó el préstamo de 12 millones de euros de Rights & Media a devolver en cuatro años como una fórmula de refinanciación de deuda cercana al vencimiento ya que el superávit de este año no da para cancelar estos débitos. La refinanciación da agilidad a club ante circunstancias como el ‘no’ del Torino a pagar 1,5 millones que le adeuda por Berenguer.

​43 millones de superávit en la era Sabalza

​Ante un foro de carácter eminentemente económico como el que asistió a la charla, Fran Canal sacó pecho de las cuentas de sus años de gestión desde la dirección general del club y señaló que en los siete años de la era Sabalza, Osasuna ha obtenido un superávit acumulado de 43 millones de euros, arrojando pérdidas exclusivamente en su primer año con el equipo en Segunda.

​CVC permitirá vender LaLiga directamente

​El director de Osasuna justificó la operación con CVC: “Mientras estemos en la Liga Santander, el dinero de CVC que pagamos cada año será menor que el dinero que nos toca del reparto de derechos televisivos. Nuestro objetivo es vender LaLiga dentro de pocos años como se vende hoy Netflix, directamente, no dentro de un paquete con otros canales de un operador”.