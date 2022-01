Las claves para que Osasuna gane al Celta

Celta y Osasuna son la irregularidad hecha equipo de fútbol. Tan solo un punto les separa en la clasificación y da la sensación de que ambos equipos deberían estar, por plantilla, más allá de la mitad de la tabla. son la irregularidad hecha equipo de fútbol. Tan solo un punto les separa en la clasificación y da la sensación de que ambos equipos deberían estar, por plantilla, más allá de la mitad de la tabla. Osasuna tan solo ha ganado 2 veces en 34 visitas a Balaídos.

todo tipo de soluciones ofensivas. Sin embargo, el equipo gallego se parte con facilidad en el centro del campo, algo que no le está sucediendo a los de Arrasate. Ambos han ganado el mismo número de partidos (6), prácticamente anotan y reciben los mismos goles aunque sus problemas son distintos. Si a Osasuna le cuesta un mundo generar ocasiones claras de gol, el Celta posee en tres cuartos de campo. Sin embargo, el equipo gallego se parte con facilidad en el centro del campo, algo que no le está sucediendo a los de Arrasate.

Así van en el 'Power Ranking' de Diario de Navarra:

CÓMO JUEGA EL CELTA

Si todo marcha según lo previsto y no hay lesiones o casos covid de última hora, Coudet podrá contar este miércoles con su once de gala: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Néstor Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais, Denis, Cervi; Iago Aspas y Santi Mina.

Renato Tapia podría reaparecer tras su lesión y todavía no podrán contar con su último fichaje, Orbelín Pineda. El mexicano está pendiente de que su compañero Thiago Galhardo obtenga la nacionalidad italiana y libere una plaza de extracomunitario para así poder ser inscrito en la competición.

Vamos a analizar al Celta línea por línea.

Matías Dituro está siendo uno de los mejores porteros de la Liga. Tan solo hay que ver sus estadísticas para darnos cuenta de cómo está: acumula 64 paradas (2º), ha dejado 7 veces su portería a cero (4º), ha parado 3 penaltis (1º) y lleva 47 paradas dentro del área (1º). Uno de esos penaltis, por cierto, se lo paró a Rubén García en El Sadar. Los números constatan una realidad: Dituro es un seguro de vida para el Celta.

En la línea de cuatro que pone Coudet hay varios aspectos a destacar. Los centrales Aidoo-Araujo no son los más fiables del campeonato, sobre todo el segundo. Osasuna debe buscar a Araujo, que no tuvo su mejor día en San Sebastián, a insistir a su espalda, ahí está una de las claves del partido.

En el lateral derecho estará el mítico Hugo Mallo, pero por el izquierdo reside el gran peligro de este equipo: Javi Galán. El ex del Huesca es ahora mismo el lateral izquierdo más influyente de la liga. Su presencia ofensiva es un hecho, hasta el punto de que se trata del segundo futbolista que más regates completa (50) por detrás de Vinicius. En la faceta defensiva también destaca, aunque en menor medida, y acumula 32 intercepciones. Su fichaje tan solo le costó al Celta 4 millones, toda una ganga.

Sofascore

Otra de las claves para que Osasuna saque un resultado positivo de Vigo es acumular superioridad numérica en el centro del campo. Para ello será importante ver qué hace Arrasate con Torró, si lo manda a la defensa o lo mantiene su posición natural. Torró, Moncayola y Darko deben ser fundamentales ya que Coudet apuesta solo por un solo pivote. Seguramente este sea Fran Beltrán, ya que Tapia regresa de lesión, que está completando una buena temporada. Beltrán posee un 89,55% de precisión en sus pases.

El Celta se suele partir con facilidad al jugar con un solo pivote y tres futbolistas por delante. Brais Méndez, Denis Suárez (25 pases clave) y Cervi son jugadores de último pase, de aparecer más en la zona ofensiva que defensiva. En ataque el Celta muchas veces insiste con cinco futbolistas, su déficit reside cuando tienen que correr hacia atrás. ¿Le conviene a Osasuna un partido de ida y vuelta? Teniendo en cuenta que el Celta se parte, sí. Pero si se tratara de un combate de boxeo, el equipo gallego cuenta con mayor y mejor pegada.

Sofascore

En ataque todo el protagonismo es para Santi Mina y Iago Aspas. La dupla suma 16 goles, 10 goles Aspas y 6 Mina. Además, han fallado el mismo número de ocasiones claras: 6. Mina es un delantero que le viene muy bien al capitán y que ya el curso pasado sumó 12 goles en liga.

Football Data Base

Tal y como se puede apreciar en el gráfico de arriba, el Celta no ha ganado un solo partido en el que su rival se ha puesto por delante en el marcador. Los de Arrasate tienen ahí un factor importante.

Football Data Base

Al Celta algo le sucede entre los minutos 16-30, ya que ha encajado 6 goles en contra y ninguna a favor en ese tramo del partido. Eso sí, la mayoría de sus goles (15) llegan en la segunda mitad.

LA ESTRELLA DEL CELTA: IAGO ASPAS

¿Qué decir de Iago Aspas? El gallego no comenzó la temporada a su nivel habitual, pero lleva ya varios partidos ofreciendo buen fútbol. Más allá de sus cifras, 10 goles, da la sensación de que si es capaz de llevar el partido a su terreno, lo termina ganando.

Además se va a encontrar un contexto idóneo, tendrá delante a un Osasuna sin sus principales centrales. Uno de ellos será Juan Cruz, la otra duda reside en si será Oier o Lucas Torró su pareja de baile. Aspas es un delantero que no vive en el área, le gusta caer a banda, sobre todo a la derecha, e incluso retrasar su posición si el equipo lo necesito. Teniendo en cuenta que Osasuna contará con una defensa de circunstancias, el delantero se puede poner las botas al mínimo despiste.

Su gran peligro no reside únicamente en los espacios o recibiendo a la espalda de los defensas, a balón parado es también un gran desatascador de partidos. Ya sea desde los once metros o de falta. No es el partido idóneo para que un rival de Iago Aspas no cuente con sus centrales titulares. En el siguiente mapa de calor podemos observar cómo apenas aparece en el área rival, le gusta acudir a otras zonas del césped.