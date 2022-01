Levantarse es una obligación

Ni los números ni las sensaciones acompañan a Osasuna desde hace tiempo. Tanto, que han pasado casi tres meses del último triunfo. Aquella tarde de octubre, se firmaba una actuación de prestigio en La Cerámica. Desde entonces, se han ido coleccionando disgustos, salvedad hecha de los empates contra el Real Madrid o el Barcelona. La caída libre no cesa. Y así se presentan los rojillos para estrenar la segunda vuelta contra el Cádiz, en un estado de crisis de identidad que ha generado una razonable preocupación en el entorno. ¿Qué está sucediendo, cuando son los mismos jugadores que coparon entonces los puestos de Europa?

Es momento de rearmar la confianza y mandar un mensaje claro al osasunista que ahora mismo está dudando, pero que dará su apoyo de nuevo. Del equipo depende. Ante todo, urge ese resultado positivo y recobrar esas raíces antes tan marcadas. La imagen está por los suelos vistos los dos últimos partidos. Osasuna vuelve a El Sadar . Recibe a un rival igualmente necesitado de todo cuando ambos han vivido épocas más apacibles en Primera. La categoría no perdona a nadie.

Arrasate volverá a ver el partido desde su casa confinado. Para su satisfacción, recupera a Sergio Herrera y Darko Brasanac tras la covid. Faltarán los lesionados Aridane y Areso, además del sancionado Chimy Ávila. Alkiza dirigirá al equipo por tercer partido. Del once titular no hay pistas. No funcionó contra el Athletic el 1-5-3-2 y la solución podría ser la vuelta a los orígenes con el 1-4-1-4-1. Aunque más allá de dibujos y esquemas, que también, se hace especialmente necesario apuntalar el bloque desde la seguridad defensiva y soltarse en ataque con esa movilidad que no hace mucho tiempo levantaba a los espectadores de los asientos. Es momento para que Osasuna despierte frente a un Cádiz que llega en puestos de descenso y al que ya ganó en la primera vuelta tras un final trepidante con remontada en el añadido. Eran tiempos donde sobraban confianza y ambición. Un triunfo es la mejor vacuna para dar carpetazo a esta crisis. Un nuevo tropiezo hará mirar con más preocupación la tabla clasificatoria y no ahuyentar los fantasmas que sobrevuelan en estos momentos.