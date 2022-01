Osasuna repetirá contra el Cádiz la fórmula para reducir la asistencia al 75% de aforo

cesión de abonos para que los socios que no vayan a asistir al partido del domingo (18:30) contra el 75% de aforo máximo permitido en los estadios. Esos asientos no saldrán a la venta sino que será espacio destinado a ese 25% que se debe dejar sin ocupar. De nuevo, no habrá pases y no se venderán entradas. Osasuna ha habilitado lapara que losque no vayan a asistir al partido del domingo (18:30) contra el Cádiz liberen su asiento. El club busca que se ajuste la asistencia prevista alpermitido en los estadios. Esos asientos no saldrán a la venta sino que será espacio destinado a ese 25% que se debe dejar sin ocupar. De nuevo, no habrá pases y no se venderán entradas.

Los socios que no puedan acudir al partido y cedan su abono recibirán como compensación la parte proporcional del abono pagado a principio de temporada. El importe se acumulará hasta final de temporada, momento en el que el socio podrá elegir si lo destina a la renovación de su carnet o bien si desea que se le abone en metálico. En total, la capacidad máxima será de 17.682 espectadores. El club informó que espera cumplir la norma indicada desde el Gobierno de Navarra sin necesidad de tener que tomar medidas adicionales.

“Dependiendo de cómo evolucione el número de cesiones, la entidad podría tomar nuevas medidas restrictivas. Del mismo modo, si la cesión de abonos supera la cantidad necesaria, el club permitirá a algunos de los colectivos afectados (canteranos, entrenadores, clubes convenidos, empresas, entidades sociales, etc) el acceso previa comunicación”, apuntó Osasuna.

MÁS DE MIL HUECOS

Por ejemplo, contra el Athletic dejaron de asistir más de mil socios que previamente no cedieron su abono, lo que impidió ocupar esos asientos de otra manera. El club reiteró su petición de que quienes no vayan a asistir liberen la localidad. Puede hacerse en la web o por teléfono en el caso de los mayores de 60 años y quienes no tengan acceso al Área del Socio.