Jagoba Arrasate: "Tenemos que generar más"

Jagoba Arrasate ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa de Tajonar para hablar del encuentro de este lunes ante el Athletic Club en El Sadar (21 horas), en el que será el primer compromiso de este 2022 para los rojillos. El técnico está pendiente de las pruebas que todavía deberá superar la plantilla, siguiendo el nuevo protocolo de LaLiga, antes del encuentro. "Ya llevamos tiempo con una capacidad de adaptación alta y es lo que toca. Sabes que cada día tienes que superar un examen porque tienes antígenos todos los días y, en función de los que están, tratas de preparar el partido lo mejor posible y es lo que hemos hecho", ha comentado Arrasate.

El técnico rojillo ha elogiado al conjunto bilbaíno. "Es un equipo que es muy difícil meterle mano porque fuera de casa solo ha perdido un partido, y seguramente el que menos mereció, contra el Real Madrid. Es un equipo que si no está más arriba es porque no ha tenido eficacia, pero es un equipo muy sólido que no tiene el balón por tener, sino que lo tiene para hacerte daño. Espero un partido de alternativas y de fases y a ver si estamos mejor de lo que hemos estado en esta primera vuelta para tener opciones de ganar", ha reconocido. "Del Athletic me gusta casi todo porque creo que es un equipo muy honrado en el esfuerzo, a nivel defensivo muy sólido y creo que en ataque tiene buenas cosas pero le ha faltado eficacia. Pero del Athletic me gusta casi todo", ha recalcado sobre el equipo de Marcelino.

Arrasate ha insistido en que cualquier opción de su equipo pasa por lograr una mejoría con respecto a lo visto en el tramo final de 2021. "Sobre todo tenemos que generar más. Para generar más necesitas más fútbol, estar más cerca de la portería rival, robar más alto, llegar con más gente. No es un tema solo de toma de decisiones, sino de posicionamiento y es algo en lo que hemos insistido esta semana porque en casa tenemos que generar más para lograr más goles. Queremos un equipo que en casa de esa sensación de que puede hacer gol en cualquier momento, que es lo más difícil en el fútbol pero también es lo más importante", ha comentado.

Finalmente, Arrasate se ha referido a la limitación de aforo al 75% impuesta de nuevo por el avance de la sexta ola de la pandemia de COVID-19. "Es una faena porque nos tocan dos partidos en casa en este mes de enero, pero bueno con el 75% prácticamente todos los socios pueden venir. Creo que va a haber una buena entrada, los que van lo hacen con ganas y si van todos a tope esperemos que ese 75% sea casi un 100% virtual".