El coronavirus trastoca el plan

Osasuna saltó por los aires cuando la entidad navarra informó, poco antes de las nueve de la noche, de la convocatoria. Kike García resultó positivo en coronavirus en el test previo al viaje. A modo preventivo, tampoco se desplazó Ante Budimir, cuyo resultado fue indeterminado. Dos bajas sensibles y de última hora que se unen a las ya conocidas de David García, por sanción, y Aridane, que sigue confinado. La columna vertebral de los rojillos no podrá participar en un escenario donde el dominio del juego aéreo se antoja vital para el resultado final. La previa del último partido del año parasaltó por los aires cuando la entidad navarra informó, poco antes de las nueve de la noche, de la convocatoria.resultó positivo en coronavirus en el test previo al viaje. A modo preventivo, tampoco se desplazó, cuyo resultado fue indeterminado. Dos bajas sensibles y de última hora que se unen a las ya conocidas de David García, por sanción, y Aridane, que sigue confinado. La columna vertebral de los rojillos no podrá participar en un escenario donde el dominio del juego aéreo se antoja vital para el resultado final.

Después de recuperar sensaciones ante el Barcelona (2-2) y regatear los problemas que le planteó el Deportivo en la Copa del Rey (1-2), Osasuna se vuelve a vestir este domingo con el mono de trabajo en el Coliseum Alfonso Pérez (18:30 horas) donde le espera un Getafe en clara dinámica ascendente. Los azulones son penúltimos con 12 puntos, pero Quique Sánchez Flores ha cambiado el rumbo del equipo que acumula cuatro partidos sin perder -una victoria y tres empates-. Los rojillos también están abonados a las tablas, cinco en los últimos ocho partidos, y no conocen el triunfo desde el 17 de octubre en La Cerámica de Villarreal. No se puede catalogar como duelo de urgencias, al menos para los navarros, pero ambas escuadras quieren despedir el 2021 con tres puntos para acercarse a un objetivo común: la permanencia.

El Getafe se centra de forma exclusiva en el campeonato doméstico tras su debacle ante el Atlético Baleares (5-0). El técnico Quique Sánchez Flores no quiere ni oír hablar de aquel esperpento y se centra solo en la visita de Osasuna. El once que presentará hoy el cuadro azulón no tendrá nada que ver con el duelo copero. Se espera el equipo de gala y su sistema habitual de 5-3-2. En punta formarán Sandro Ramírez y Enes Unal, máximo goleador con cinco dianas.

LAS DUDAS DE ARRASATE

Por su parte Osasuna llega a la cita con solo dos entrenamientos en Tajonar. Aterrizaron el viernes a mediodía en Pamplona y pusieron rumbo anoche a tierras madrileñas. El técnico Jagoba Arrasate tiene serias dudas con el sistema que empleará ante las bajas sensibles de David García, por acumulación de tarjetas, y Aridane, por coronavirus. Juan Cruz y Unai García tienen el puesto asegurado en el eje de la zaga, aunque el capitán Oier les podría acompañar para arropar a una defensa mermada.

En este caso, Osasuna formaría con tres centrales. El resto se presupone que será el equipo habitual con una única incógnita ofensiva. El Chimy Ávila, ausente en Riazor, será titular y podría estar acompañado por Rubén García. Salvo Barbero, no hay más delanteros específicos tras las bajas de Kike García y Budimir. La dupla de Riazor estará ausente en un escenario donde Osasuna no gana desde la temporada 2007/2008. Aquel partido terminó 0-2 con goles de Miguel Flaño y Patxi Puñal. Desde entonces, dos empates y cinco derrotas.