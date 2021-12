Carmen Fresneda, rojilla y campeona del mundo en arena

Osasuna fichó el pasado 12 de julio a una campeona del mundo. Ahí es nada. Pero curiosamente, Carmen Fresneda consiguió hace dos años ese título sobre la arena de las playas de Doha, la capital de Catar. La defensa murciana, de 26 años, no juega sólo sobre el verde, sino que sus mejores resultados los ha conseguido defendiendo la camiseta de la selección española de fútbol playa.

Fresneda llegó a Osasuna después de participar este verano en la fase regular de la Liga Europa. España fue subcampeona y la rojilla fue la máxima goleadora del torneo, disputado en la localidad portuguesa de Nazaré.

La peculiaridad de esta disciplina, reducida en el calendario, permite a las jugadoras compaginar ambos deportes. “El fútbol playa lo puedes compaginar porque se disputa en los meses de verano, cuando termina la competición de fútbol. Juego en un equipo de Murcia, con el que disputo Liga, Copa, Europeo...”, explica Fresneda. Para la defensa de Osasuna, ser internacional con la selección española “es chulísimo”, porque “he vivido cosas que con el fútbol no he vivido nunca”.

Carmen recuerda que todo empezó “de broma”, cuando salió selección murciana, a la que acudieron varias jugadoras de su equipo de entonces. “Poco a poco se fue poniendo seria la cosa y se formó la selección española. Me llamaron y me dieron la oportunidad de conocer nuevos países. Es un deporte que termina enganchando. Cada vez hay más competiciones, pero de momento, todas las que jugamos a fútbol playa jugamos al fútbol o a fútbol sala”, matiza Fresneda.

LAS DIFERENCIAS

A pesar de la denominación, el fútbol playa tiene poco que ver con su hermano mayor. “La diferencia es total. Sobre todo, técnicamente, porque tienes que llevar el balón todo el rato por arriba. Al principio, no sabía ni levantar el balón. Me explicaron que tenía que pisarlo. Es otro deporte. Lo único parecido es que hay un balón y dos porterías -sonríe-. Lo demás no tiene nada que ver: ni las dimensiones, ni el número de jugadoras , ni el estilo de juego”, resume.

Ser campeona del mundo en 2019 es algo imborrable para ella. Su equipo, el Alhama murciano, le permitió jugar a pesar de estar en competición. “Me coincidía un partido de liga, porque era en octubre. Pero en mi club entendieron que la oportunidad era muy buena. Ganamos a Inglaterra en la final”, recuerda la futbolista.

Las vivencias de levantar un título de esa magnitud han dejado huella en la defensa. “Está muy guay, yo me veía jugando en Doha y decía, madre mía. Aquí ya me han dicho que coja carretera y tengo la playa a una hora”, dice entre bromas.

ADAPTARSE AL NORTE

En Osasuna, Carmen Fresneda ha tenido que afrontar un doble desafío: adaptarse a un nuevo equipo y grupo y a la gran diferencia de Pamplona con su cálida Murcia. Pero todo son buenas palabras.

“La adaptación ha ido muy bien, me lo han puesto muy fácil. Lo que más me chocaba era el clima. He tenido mis momentos buenos y mis momentos malos, pero se agradece mucho el sol cuando sale, que antes no lo agradecía tanto”, dice sonriendo.

En lo deportivo, también aprecia el cambio: “Me está tocando jugar en un grupo nuevo, contra equipos que no había jugado nunca. Conocer rivales nuevos, ciudades nuevas, campos nuevos me hace mejorar en todos los aspectos”.

EL GOL DE UNA DEFENSA

El pasado sábado, Carmen Fresneda protagonizó uno de los tres goles que Osasuna anotó al Racing Féminas, el 2-0, un tanto que recuerda con humor. “Fue un córner, un barullo, hay un remate, para la portera, queda el balón muerto y meto el piececillo. Pasaba por allí, como soy bajilla -ríe- yo creo que nadie me vio peligro. Había que meterlo sí o sí”, repasa.

Sabe a qué ha venido a Osasuna. “No me gusta definirme, pero intento darlo todo y ayudar al equipo en lo que pueda. Es lo más importante, que te vayas a casa orgullosa de ti misma. Desde que llegué, me dijeron que aquí hay que jugar con todo lo que tengas, porque ése es el sentimiento del club. Que me exprima, sube, baje y dé todo lo que tengo. Te lo recalcan mucho, que sepas que estás en Osasuna”, insiste Carmen.

Fresneda valora la temporada rojilla hasta la fecha. “Sabíamos que iba a ser dura. Hay rivales muy difíciles, pero todos pueden fallar contra todos. Va a ser una liga que no se va a decidir hasta el final”, señala.

Licenciada en Magisterio, la rojilla el año pasado hizo un máster en investigación y ahora se prepara oposiciones para ser maestra de Primaria. “Me gustaría estar en las listas para ir metiendo la cabeza. Me las estoy preparando con calma, porque me gusta vivir el momento. Tampoco estoy encerrada en casa”. La murciana vive en un piso con otras tres de las incorporaciones de Osasuna, Mar Torras, Paula Herrero y Anita Velázquez.

El equipo se va ahora a un parón que no se reanuda hasta el 9 de enero. Un tiempo para recargar pilas que el año pasado le fue de maravilla al equipo de Kakun Mainz. “Ya me han dicho que tuvieron unos primeros meses tontos, pero a partir de ahí estuvieron un montón de tiempo sin perder. Seguro que nos viene bien el parón, además nos vamos con una victoria, que es importante, porque llevábamos unos partidos que no nos encontrábamos. Espero que sea como el año pasado y volvamos con fuerza. Queda lo mejor”, sentencia.

La plantilla guardará vacaciones la próxima semana y volverá a entrenar 29 y 30 de diciembre. “Intentaré bajar en Año Nuevo, porque ya en enero no descansamos. Iré a ver el sol...”, se despide.