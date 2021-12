Kike Barja: "Para mí no hay nada mejor que estar aquí"

es muy especial para mí poder seguir más años aquí. Como bien sabéis, llevo toda la vida aquí y me encanta estar aquí, soy muy feliz aquí. Para mí no hay nada mejor que estar aquí. También agradecer a mi entorno personal: familia, amigos y mis agentes por la confianza que me han demostrado siempre y que han estado ahí en los momentos difíciles. Para mí, poder estar aquí hoy y ampliar mi contrato con Osasuna más años es súper especial, me hace muy, muy feliz y, ahora mismo, lo único que quiero es responder con hechos. Al final, es muy fácil decir las cosas aquí, pero creo que hay que demostrarlo en el verde y, sobre todo, lo único que puedo decir es que me voy a dejar todo en el campo, voy a tener la mayor predisposición siempre para ayudar de cualquier forma y ojalá estos años sean muy positivos para mí y para el club, sobre todo, que es lo más importante. Y ojalá se pueda ampliar en un futuro otra vez y pueda estar toda la vida aquí”. Este martes 14 de diciembre por la mañana, Kike Barja ha comparecido ante los medios de comunicación después de que se hiciera oficial su renovación con el C.A. Osasuna hasta el 30 de junio de 2026. En su intervención, el canterano de Noáin ha reconocido: “Quiero agradecer a Braulio, Cata, al presidente, al míster, a los compañeros… Un poco a todo el entorno de Tajonar y del club porque. Como bien sabéis, llevo toda la vida aquí y me encanta estar aquí, soy muy feliz aquí. Para mí no hay nada mejor que estar aquí. También agradecer a mi entorno personal: familia, amigos y mis agentes por la confianza que me han demostrado siempre y que han estado ahí en los momentos difíciles. Para mí, poder estar aquí hoy y ampliar mi contrato con Osasuna más años es súper especial, me hace muy, muy feliz y, ahora mismo, lo único que quiero es responder con hechos. Al final,, pero creo que hay que demostrarlo en el verde y, sobre todo, lo único que puedo decir es que me voy a dejar todo en el campo, voy a tener la mayor predisposición siempre para ayudar de cualquier forma y ojalá estos años sean muy positivos para mí y para el club, sobre todo, que es lo más importante. Y ojalá se pueda ampliar en un futuro otra vez y pueda estar toda la vida aquí”.

Kike Barja, que atravesó todas las categorías del fútbol base de Osasuna, ha analizado la situación en la que se encuentra el club hoy día. “Tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que ser conscientes de la dificultad que va a ser incluso esta temporada conseguir el objetivo porque no hay ningún rival que ya esté descendido. Va a ser un camino muy largo, tenemos que pelearlo y nos lo tenemos que ganar. Somos Osasuna y no se nos tiene que olvidar que, a pesar de que tenemos que ser ambiciosos y competitivos, sabemos cómo ha sido nuestra historia, sabemos dónde hemos estado hace seis, siete años. Hemos pasado momentos muy duros como club y creo que tenemos que mirar a veces un poco ahí para entender que llevamos ahora veintidós puntos, que estamos en una posición óptima y que el camino para seguir muchos años en Primera es tener los pies en el suelo y saber de dónde venimos", ha expresado el 'once' rojillo.

EL EJEMPLO DE UN FUTBOLISTA SALIDO DE TAJONAR