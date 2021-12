Cuando ha estado disponible, indiscutible para pese a esa lesión en el pie, ha tenido protagonismo siempre que ha jugado. Tanto es así, que Kike Barja se está destapando como uno de los mejores regateadores de la Liga. Kike Barja ha sidopara Jagoba Arrasate esta temporada. Y lo cierto es quepie, ha tenidosiempre que ha jugado. Tanto es así, que Kike Barja se está destapando como uno de los mejores regateadores de la Liga.

Barja ha cambiado su rol. Ahora ya no juega a pierna cambiada si no que el técnico le está situando en la banda derecha. Tiene desequilibrio y buen pie para sacar centros. No solo eso. Cada vez participa más en la elaboración. Ante el Barcelona fue uno de los mejores.

El extremo tiene grabado a fuego el uno contra uno. Encara una y otra vez, un arte en peligro de extinción en un fútbol cada vez más encorsetado y físico. Kike Barja se sale del guion para alegría de Osasuna. Su impacto en el juego es indiscutible.

Las estadísticas elevan a Kike Barja a la esfera que ocupan los futbolistas más habilidosos del campeonato. Un dato. Solo Vinicius Junior regatea más veces que él por cada 30 minutos de juego, según las cifras aportadas por @scout_analyst en Twitter. El madridista tiene un registro de 2,11 y Barja de 2,07 (regates cada 30 minutos de juego). Hasta esta jornada, el rojillo había hecho 22 regates totales, 10 exitosos y 12 fallidos. En esa parte alta del ranking están Dani Gómez (Levante), el navarro Nico Williams (Athletic) y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), estos dos últimos le superan en intentos completados con éxito.