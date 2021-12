Jagoba Arrasate: “Tenemos que ser atrevidos para ver a ese Osasuna que queremos”

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ofreció sus impresiones antes de la visita del Barça.

¿Qué partido espera?

Es importante para nosotros. Tenemos la oportunidad de sumar y a eso nos agarramos. Tenemos que mejorar, sobre todo, el juego. Las últimas jornadas no está siendo ese juego que nos gusta a todos. Necesitamos jugar bien y competir bien para tener opciones.

¿Qué le sucede a Osasuna?

Ha habido partidos donde hemos competido bien, pero no hemos jugado bien. Sin ir más lejos ante el Levante. Tenemos que recuperar la alegría. Desde ahí llegaremos a esa versión competitiva, fiable pero a la vez atractiva para todos. Todos tenemos que ser más alegres y atrevidos para que se vea ese Osasuna que queremos.

¿Qué Barcelona espera?

Más allá de la alineación, espero al Barça que ganó 1-3 al Villarreal. Tienen argumentos para ganar en cualquier campo. Será un Barça diferente, pero no dejará de ser un rival bueno. Le respetamos, pero queremos ver una buena versión de Osasuna.

¿Es menos peligroso?

Es pronto para decir nada. Viene de caer eliminado en Europa, pero también de ganar frente al Villarreal. Más que en el rival, me fijo en mi equipo. Quiero ver a un Osasuna alegre, vertical, que presione, que juegue con sus armas e intente competir.

¿Este Barça es más accesible?

A las 18 horas os contesto. No lo sé. La puntuación dice que sí, y el papel en Europa también; pero sigue siendo un equipo muy bueno. Está en una fase donde necesita un tiempo para volver a ser dueño en la Liga y en Europa. Ahora mismo es un rival al que hay que respetar.

No se fía.

No me fío porque, sino estamos bien, nos harán mucho daño. Me fío de mi equipo que haga las cosas bien y ejecute lo que hemos trabajado. Espero que la grada también ayude en momentos malos.

¿Está preocupado por la racha del equipo como local?

Preocupados, pero a la vez ocupados en lo que tenemos que mejorar. Venimos de no hacer un buen partido fuera de casa, pero son cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Son buenísimos números. El margen de mejora está en casa. Hemos hablado de gestionar las emociones, pero podemos jugar mejor. Creo que es el camino más corto. El tema mental es importante, pero hay que jugar bien.

¿Por dónde pasa el partido?

Tenemos que incomodarles y eso implica presionar bien. Requiere un esfuerzo. También tenemos que atacar. Hay que atacar porque sino no sacaremos un buen resultado. Va a ser un partido de ritmo, de ida y vuelta, con mucho esfuerzo. Serán importante los 16 que participan. A ver si podemos llevar el partido a nuestro terreno.