Hora de recuperar la alegría para Osasuna

La afición, que llenará las gradas de El Sadar, desea olvidar pronto las malas sensaciones que dejó Osasuna en casa del colista. Todo pasa por mejorar el juego y volver a ser un equipo reconocible. Todo pasa por mejorar también los números como local donde la parroquia navarra solo ha disfrutado de una victoria en ocho partidos. Ya es hora.

No se esperan grandes cambios en la alineación titular, aunque tampoco se descarta una puesta en escena con defensa de tres centrales como ante el Real Madrid y el Atlético. El once de gala está disponible, incluso con Kike García que ya está recuperado de sus molestias que le impidieron viajar a Valencia el pasado domingo. Arrasate no ira a especular y presentará un once ofensivo y de garantías para tratar de incomodar al Barcelona. En ese contexto, la apuesta por dos delanteros también ganaría enteros aunque el último experimento conno convenció a nadie.