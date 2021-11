Osasuna, a romper su sequía de gol y de triunfos

La nieve desaparecerá esta mañana del terreno de juego . Los operarios del club se afanaron ayer durante varias horas en retirar una capa importante y este lunes finiquitarán la faena. Osasuna también persigue su particular deshielo. Sobre todo en casa, donde esta temporada acumula muchos menos puntos que fuera. Hay hambre de victoria. El trayecto de póker de partidos contra equipos de cabeza ha finalizado. Solo un punto en la mochila y sin celebrar un gol. Ahora comienza un tramo que puede ser más favorable. Un Elche sumido en problemas visitaLos debuscan su segundo triunfo de local de la temporada. Han pasado casi dos meses desde entonces. Han volado 16 puntos desobre los 21. Demasiados para un equipo llamado a hacerse fuerte ante su afición. La hora y el día no animan a estar en la grada. Tampoco el frío. La parroquia rojilla no suele fallar.