Sin comer ni beber en El Sadar

. Después de recuperar la normalidad total en El Sadar, este lunes no será posible ni comer ni beber. Osasuna recibió ayer la indicación por parte de las autoridades sanitarias. Ante el Elche, no será necesario el pasaporte covid, pero la venta y consumo de alimentos y comida no estará permitido. Por tanto los bares estarán cerrados y los aficionados tampoco podrán llevar provisiones desde sus casas.

“La entidad tendrá la obligación de cumplir con la normativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El club lamenta el inconveniente, especialmente gravoso en un encuentro a las 21:00 horas, y pide a sus socios y aficionados comprensión y colaboración en el cumplimiento de la normativa sanitaria”, difundió el club.

Por otra parte, la entrada en vigor del pasaporte covid en Navarra no tendrá influencia enPor tanto, enprevisto este lunes no se les pedirá a los aficionados en el acceso. El club no ha recibido nuevas instrucciones en este apartado. La medida no afecta a recintos al aire libre. El aforo seguirá siendo del cien por cien.