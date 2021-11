“Hemos logrado que Osasuna sea la unión de todos los navarros”

problemas en la espalda que le han mermado en su actividad diaria. Se va recuperando y más con noticias como la de ayer. Luis Sabalza no está pasando unos días fáciles por unosque le han mermado en su actividad diaria. Se va recuperando y más con noticias como la de ayer.

primeras reacciones del presidente. Sabalza compareció ayudado de una silla alta para apoyarse, con el marco incomparable del estadio de fondo y esa emoción a flor de piel por el especial reconocimiento. Se puso el traje para la exposición. No era una mañana cualquiera. Sin ser un hombre de egos ni destacar por su vanidad, su felicidad era por Osasuna. Poco después de que se hiciera oficial la concesión de la Medalla de Oro de Navarra, el club citó a los medios en El Sadar para las. Sabalza compareció ayudado de una silla alta para apoyarse, con el marco incomparable del estadio de fondo y esa emoción a flor de piel por el especial reconocimiento. Se puso el traje para la exposición. Sin ser un hombre de egos ni destacar por su vanidad, su felicidad era por Osasuna.

"Es el máximo galardón que se da por parte del Gobierno de Navarra. Estoy emocionado. No por mí a nivel personal, sino a nivel de lo que representa Osasuna como se ha dicho en el decreto que otorga la entrega de la medalla. Siempre lo he dicho, Osasuna es un sentimiento. Es algo que une a todos los navarros. Sean de la Ribera, de la Montaña, de la zona de Alsasua o de la zona de Sangüesa. Estoy muy contento, tengo que decirlo. Hubiera sido más bonito en el Centenario, pero cuando te dan esta medalla da igual. Lo importante es el reconocimiento de lo que es Osasuna", manifestó el máximo mandatario.

LA COHESIÓN SOCIAL

Sabalza se refirió al contenido del decreto foral, que reflejó que el club es “un sentimiento que contribuye a la cohesión social y territorial de todos los navarros”. En estos años, el club ha logrado recuperar el crédito que estaba por los suelos. “Significa lo que durante tiempo hemos estado defendiendo prácticamente desde que yo entré en la presidencia. Osasuna es lo que une, es un sentimiento de toda Navarra. El Gobierno lo ha clavado. Creo que lo hemos logrado. Hemos logrado que sea la unión de todos los navarros y esperemos que ahora sigamos creciendo y sea un sentimiento que tengan también otros españoles y extranjeros al conocer lo qué es este club”.

El galardón es un “impulso para seguir adelante y seguir siendo el sentimiento de todos los navarros”. “Me dice mucha gente: ‘No soy futbolero, pero siempre estoy pendiente de lo que hace Osasuna’. Creo que es una cosa que hemos conseguido. No digo los 600.000 navarros que hay, pero un porcentaje muy amplio sí que disfruta, quiere y sufre como hacemos los 21.000 socios y el resto de aficionados. Eso es muy bonito”, expresó el dirigente .

La noticia le cogió de “sorpresa”. “Cuando me enteré de quién estaba para la medalla, me alegré que estuviera Osasuna. Pero no esperaban. Pensaba que ya se había pasado el Centenario y ese tipo de reconocimientos por los 100 años. Por eso, no es el colofón, es seguir adelante para unirnos todos. Osasuna y Navarra”.

Aspace y el cirujano Juan Miguel Gil Jaurena eran los otros dos aspirantes. “Tengo palabras de agradecimiento a ellos. Unas veces nos toca a unos y otras, a otros. Tanto Aspace como el médico han hecho una gran labor humanitaria en pro de Navarra”.

GRACIAS AL XOTA

Club Deportivo Xota de fútbol sala fue quien propuso al parte de la medalla es de ellos. Han sido los que nos han propuesto. No dejamos de tener una buena colaboración con el Xota. Es, en definitiva, fútbol. Siempre hemos tenido buena relación y esperemos que siga”. Elfue quien propuso al Gobierno de Navarra la distinción. Hay que recordar que Osasuna es uno de sus patrocinadores. Ayer, su presidente, Tatono Arregui, le transmitió su felicitación. “Le he dado las gracias. Una. Han sido los que nos han propuesto. No dejamos de tener una buena colaboración con el Xota. Es, en definitiva, fútbol. Siempre hemos tenido buena relación y esperemos que siga”.

EL SECRETO QUE LE PIDIÓ GUARDAR MARÍA CHIVITE

Luis Sabalza aseguró que no se esperaba la concesión de la medalla. Osasuna también era candidato en 2020, fecha enmarcada por el Centenario, pero en una época tan determinada por la pandemia el galardón recayó en el personal sanitario y sociosanitario.

Su teléfono sonó a primera hora. Al otro lado del hilo, la presidenta para decirme que nos habían otorgado la medalla. Tengo que decir que me he emocionado”. . Al otro lado del hilo, la presidenta María Chivite . “He recibido la noticia en casa porque me ha llamado la señora presidenta del Gobierno. Tengo que decir que me he emocionado”.