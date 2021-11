Jagoba Arrasate e Imanol Alguacil, piropos cruzados antes del duelo

Jagoba Arrasate ni Imanol Alguacil, pero esta vez el mensaje contenía un sentimiento especial. El de Berriatua y el de Orio mantienen una estrecha relación. De normalidad y cercanía. También los ayudantes. Bittor Alkiza dirigió la cantera de la Real, un banquillo que ocupó Jagoba. Existe un fuerte vínculo con hombres como Ansotegui, también de Berriatua, o Labaka, en el Staff de Imanol. Si las aficiones van de la mano fuera del césped, los líderes de los equipos siguen ese mismo camino dentro de la sana rivalidad. Un ejemplo. En las ruedas de prensa previas a los partidos se trata de dar pocas pistas al rival y elogiar al adversario. No se salieron del guion nini, pero esta vez el mensaje contenía un sentimiento especial. El de Berriatua y el de Orio mantienen una estrecha relación. De normalidad y cercanía. También los ayudantes. Bittor Alkiza dirigió la cantera de la Real, un banquillo que ocupó Jagoba. Existe un fuerte vínculo con hombres como Ansotegui, también de Berriatua, o Labaka, en el Staff de Imanol. Si las aficiones van de la mano fuera del césped, los líderes de los equipos siguen ese mismo camino dentro de la sana rivalidad. Un ejemplo.

Ambos se pusieron por las nubes mutuamente. No es algo nuevo. “Le daré un abrazo y le desearé lo mejor después del partido. He leído que quiere seguir surfeando olas grandes y tal, lo veo complicado en Pamplona, como no vaya al pantano lo veo complicado...”. Risas de Jagoba Arrasate. Antes de jugar ante el Sturm Graz, Imanol dijo que quería “surfear una ola de 25 metros en lugar de una de 14” en referencia a la gran racha de su equipo.

“Es una Real diferente. En los últimos años tiene un estilo marcado, sabe lo que quiere. Este año es un equipo más completo, ha cambiado de dibujo más de una vez. Todo el mundo habla de que juega bien, pero defiende muy bien, es de valorar”, comentó el entrenador. “Espero ver un gran Osasuna. El grupo tiene ganas de afrontar un derbi con aficiones hermanadas, es un día grande”, pronunció Arrasate. “Llega el líder y lo es por algo, por méritos propios. La Real es muy fiable. Si juega bien te gana y cuando el partido se le complica tiene otras alternativas: jugar directo, la estrategia y es un equipo fiable a nivel defensivo”, sumó al discurso.

EL CARIÑO DE IMANOL

Imanol no se quedó atrás. De hecho demostró una gran contundencia para hablar del buen momento de los rojillos. “No se puede entender semejante Osasuna sin Jagoba. Lleva mucho tiempo allí. Los entrenadores, como los jugadores, crecen con la experiencia. Es impresionante el camino que está haciendo. No es casualidad cómo está Osasuna, quiere decir que hay mucho trabajo detrás. Me alegro por él, por Bittor y por Osasuna, es un club que personalmente a mí me cae muy bien”, apuntó.

“Hay algunos que dicen que no tienen calidad, solo trabajo, y no estoy de acuerdo. Tienen jugadores de muchísimo nivel, de muchísima calidad. Llegan con muchísima gente al área, es una de sus virtudes, y tienen hambre de hacer gol”. Fuego amigo con un paréntesis a partir de las 18:30.