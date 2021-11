Javier Aguirre ve a Osasuna peleando por Europa

Osasuna va como una moto. Está ahí arriba. El trabajo de El Sadar, que quedó precioso, hermoso. Le veo peleando por los boletos que dan acceso a las competiciones europeas. Ahora ya gana hasta fuera”, refleja el azteca. . Está ahí arriba. El trabajo de Jagoba es impresionante. Este tiempo atrás hizo un fortín de, que quedó precioso, hermoso. Le veo peleando por los boletos que dan acceso a las competiciones europeas. Ahora ya gana hasta fuera”, refleja el azteca.

Aguirre profundiza en el papel de Jagoba. Sabe perfectamente cuál es la filosofía de Osasuna. “Le conocí en San Sebastián cuando era ayudante del míster francés de la Real (Montanier). Hizo un buen trabajo en Segunda y luego ascendió a Osasuna. Utiliza el método de toda la vida de Osasuna, canteranos y buenos fichajes de fuera, muy elegidos, que comulguen con esa forma de ver la vida y el fútbol que se tiene en Pamplona. Donde por encima de todo está el esfuerzo, la entrega. No sabemos si jugamos bien, mal o regular al fútbol, pero el fútbol allí se respira de la mano del sacrificio”.

Mundial de Clubes de Abu Dabi se reencontrará con un viejo conocido rojillo. “En el Chelsea me voy a encontrar a En elde Abu Dabi se reencontrará con un viejo conocido rojillo. “En elme voy a encontrar a Cesar Azpilicueta que lo tuve en Osasuna y lo conozco desde crío…Iba a clase con mis hijos. Tengo muchos motivos para disfrutar de esta competición. Es un buen premio. Es por lo que estamos en esto todavía”.

Lleva 42 años como profesional del fútbol: 14 como jugador y 28 como entrenador. A sus casi 63, asegura que el fútbol sigue siendo su pasión. “Sí, me pone, me pone. De lo contrario, no estaría. ¿Solo por ganar dinero? No. Tengo otras maneras de hacerlo sin tanto sacrificio y sufrimiento. Le gusta más a mi mujer, Silvia, que a mí. Le va la marcha. Llevamos 44 años juntos. La verdad es que nos pone a los dos”.