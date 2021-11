Jan Urban confiesa que no era delantero hasta que llegó a Osasuna

mejor jugador. Sin discusión, el mejor extranjero. Es Raúl Ruiz confiesa que llegó al equipo en aquella época de los 80 sin ser delantero. “Me quedé sorprendido porque toda la vida estuve jugando, desde crío, por la banda izquierda del centro del campo. De repente llegué aquí y Pedro Mari (Zabalza) dijo que tenía que ser delantero con Cuco Ziganda. Además, en la banda izquierda estaba Martín Domínguez, que incluso llegó a la selección”. Forma parte de la historia de Osasuna . Para muchos, el. Sin discusión, el mejor extranjero. Es Jan Urban , que en una entrevista conconfiesa que llegó al equipo en aquella época de los 80 sin ser delantero. “Me quedé sorprendido porque toda la vida estuve jugando, desde crío, por la banda izquierda del centro del campo. De repente llegué aquí ydijo que tenía que ser delantero con. Además, en la banda izquierda estaba, que incluso llegó a la selección”.

Urban fue el gran goleador de entonces. “Ellos habían visto mis partidos con el Gornik y en la liga polaca éramos muy fuertes. Jugaba casi de extremo. Pedro Mari pensó que no me costaría y me adapté rápido. Cuando iba a jugar con Polonia estando en Osasuna, volvía a la banda izquierda”