El juicio a Álvaro Fernández se celebra en su ausencia

Para la fiscal, “no hay caso más claro” que la denuncia falsa que presentó el exportero de Osasuna contra el presidente y el gerente rojillos por haberle falsificado la firma en su último contrato, de ahí que pida una multa de 5.400 euros. La defensa del actual portero del Brentford, de la Premier League, mantiene que no, que cuando Fernández denunció fue porque estaba convencido de que se había falsificado su firma o se había obtenido “sin su voluntad ni conocimiento”. La policía ratificó que las firmas del contrato que en 2017 prorrogaba el contrato eran del futbolista.

El caso, que tiene su origen en 2017, cuando el portero se marchó gratis y de forma unilateral al Mónaco a pesar de tener un contrato en vigor con Osasuna, ha quedado visto para sentencia esta mañana en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona en ausencia de sus principales protagonistas. El portero no lo hizo por encontrarse en Inglaterra, donde la noche de este miércoles fue titular en el partido de Copa de la Liga contra el Stoke. Su defensa había pedido previamente la suspensión del juicio por este motivo, pero le fue denegada y hoy, como la ley permite que los juicios en los que se pide menos de 2 años de cárcel pueden celebrarse en ausencia del acusado, no ha puesto objeción a que el juicio tenga lugar. Osasuna, que era acusación particular por las acusaciones falsas a Sabalza y Ardanaz, se retiró del caso hace unos días tras el acuerdo alcanzado con el Mónaco por el cual los navarros recibirán una suma de 375.000 euros después de un largo litigio por varias jurisdicciones. El presidente y gerente no han tenido que declarar. De esta manera, solo ha declarado el agente de la Policía Nacional que elaboró el informe pericial para ratificar que sí, que las dos firmas del contrato del pleito eran del portero.

En el turno de conclusiones, la fiscal ha resumido que "no cabe duda", de acuerdo a toda la documentación e informes recabados, que Fernández presentó una querella falsa contra Sabalza y Adanaz a pesar de tener "el pleno convencimiento" de que las dos firmas del contrato eran suyas. "No hay asunto más claro que este. Podía haber dado alguna explicación de por qué lo hizo, pero no ha venido", ha concluido.

La abogada del portero pide la libre absolución. Mantiene que cuando Fernández presentó la querella lo hizo convencido de que su firma se había falsificado o se había obtenido "sin su voluntad ni conocimiento", ya que él, según declaró durante la investigación, "no era consciente" de que había firmado ese segundo contrato que prorrogaba la vinculación del portero con Osasuna. "Esas firmas no se obtuvieron de forma transparente", ha afirmado. Y ha recordado que el informe pericial de la policía que corroboró que las firmas eran suyas fue pedido por el portero. "Si hubiera presentado una querella falsa no pide la prueba pericial...".