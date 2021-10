Chimy Ávila: "Si me vuelvo a romper, me romperé. Pero nunca bajaré la intensidad"

El Chimy Ávila ha vuelto a disfrutar del fútbol después de superar dos roturas del ligamento cruzado de las rodillas. Han sido los dos últimos obstáculos que ha tenido que sortear el argentino. Ha vuelto a celebrar goles, los dos últimos que ha marcado ante el Villarreal y el Granada. Está en el foco. Y su vida, llena de cicatrices, vuelve a salir a escena en una entrevista concedida por el argentino a Sid Lowe, periodista de la ESPN. Los problemas diarios que pueda vivir ahora no son nada comparados con su vivencia antes de llegar a Europa. El Chimy, que está esperando a la jura de bandera para obtener la nacionalidad española, habla antes de la visita de Osasuna al Santiago Bernabéu

“De 30 amigos, 15 han muerto y otros 15 están en la cárcel”

“El otro día estaba hablando con mi esposa y empezamos a nombrar amigos a partir de entonces. Y de 30 que nombramos, 15 están muertos y los otros 15 en la cárcel. Tenía dos caminos. Puedes crecer estudiando, trabajando y siguiendo el camino correcto, pero eso fue difícil. ¿Por qué? Porque el camino de la izquierda, el otro lado, era más fácil. La tentación estaba más cerca que estudiar o trabajar. Era más fácil comprar un revólver que un libro escolar".

Los tatuajes

"Mi cuerpo es la historia de mi vida. Mi brazo izquierdo simboliza a mi mamá. Las piernas, mis hermanos y hermanas. Mi pecho, mi esposa. Las manos de mi hija recién nacida. En mi pierna está un pez que nada contra la corriente”.

“Mi madre hizo cosas de las que se avergüenza”

“Soy el quinto hijo. Somos nueve en total, y yo fui el primer niño. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era joven. Mi papá siempre estaba cerca, pero era más mi mamá. Ha hecho cosas de las que no puedo arrepentirme porque estoy agradecido. Le digo: ‘Vieja, no te avergüences porque todo lo que hiciste lo hiciste por tus hijos. Yo soy lo que soy por ti’. Pero ha hecho cosas que siente que son vergonzosas".

“Hice travesuras, todo lo que puedas imaginar”

"A veces lo pienso y pienso en cuántas personas inocentes había allí que podrían haber tenido las mismas necesidades que yo, y las lastimé. Hubo un momento en que decidí que uno de nosotros tenía que cambiar el camino para todos, para la familia, y ese solo podía ser yo. No me avergüenza decirlo: mi papá tenía problemas con el alcohol y las drogas. Cuando lo necesitábamos, mi papá siempre estaba ahí, siempre. Gracias a Dios. Pero consumió todo tipo de cosas. Entonces pensé que alguien tenía que cambiar nuestro camino y si mi papá era así ... Y ese era yo".

“El portero tenía una ametralladora”

“Salía a la calle a altas horas de la noche para imponer sanciones y ganar dinero para mi madre. Llegaba gente muy importante al barrio y decía: ‘Tírame penaltis, apuesto por ti’. Ahora, cuando lanzo un penalti, es divertido. ¿Por qué? Porque cuando estaba lanzando penales entonces, podía ser contra un portero con una ametralladora colgando del cuello".

“Era albañil, pintor...”

“Conseguí un caballo y un carro, anduve recogiendo cartón, metal, aluminio, chatarra. Hice todo lo que pude. Yo era albañil, pintor, me cortaba el pelo... No me gustaba ninguno de esos trabajos porque quería vivir del fútbol. Pero me gustó la sensación de hacerlo de la manera difícil, honestamente. Levantarme a las 6 y volver a casa a las 10 de la noche sabiendo que no había lastimado a nadie".

“Cambié de vida cuando se curó mi hija”

“Le dije al Señor que si salvaba a mi hija, con un problema cardíaco, todas esas cosas que hice fuera del trabajo, el crimen, lastimar a la gente, las dejaría por completo. Totalmente. Me concentraría en mi objetivo real, que era el fútbol. Al día siguiente la cama de mi hija estaba vacía, limpia. Mi esposa está llorando. No escuchaba lo que decían, no podía oírlo. Mi esposa se estaba tirando al suelo, cubierta de tierra. Pensamos en lo peor. Pero los médicos y la policía intentaban hacernos ver que, no, no, nuestra hija ha sido llevada al pabellón. La habían resucitado. Dijeron que estaba bien".

“Le dije a mi agente: ‘Quiero jugar en Osasuna”

“Acababa de jugar una buena temporada en el Huesca y tenía muchos clubes de Primera División interesados. Pero cuando Braulio, el director deportivo, me envió un vídeo le dije a mi agente: ‘Haz todo lo posible para cerrarlo con Osasuna. Quiero jugar ahí’. Me dijo que había muchos clubes interesados que pagaban mucho dinero, pero ese ambiente era todo lo que quería. Y fue perfecto. Cuando me rompí la primera rodilla fueporque no tenía frenos. Y la segunda vez que me la rompí, es porque nunca arreglé esos frenos. ¡Jajaja! Esa es la verdad”.

“La afición pierde dinero para verte jugar"

“Le dije a mi esposa cuando tuve la primera lesión: ‘Si me vuelvo a romper, me romperé, pero la intensidad nunca cambia’. Siempre será así, sean cuales sean los riesgos. ¿Y cuántas horas trabajan los aficionados para pagar una entrada para venir a verte jugar? ¿Por qué no hacer que esos 30 ,40 o 50 euros valgan la pena? Las personas están perdiendo dinero para dártelo a ti".