Torres más altas han caído

Manu Sánchez, el futbolista más joven en la convocatoria de Osasuna, tenía cuatro años cuando los rojillos asaltaron por última vez el Santiago Bernabéu. Fue el histórico 0-3 un 11 de abril de 2004. Desde entonces, cada visita al Real Madrid sirve para recordar los nefastos números allí. ¿Será hoy el día? La pregunta se responderá poco antes de la medianoche.

Lo cierto es que Osasuna llega en mejor dinámica que el equipo de Ancelotti. Los navarros suman diez puntos de los últimos doce, mientras que los blancos siete en el mismo espacio de tiempo. La clasificación sitúa al Real Madrid en segunda posición con 20 puntos y solo con dos menos aparece el conjunto de Arrasate. Una de las revelaciones del campeonato pondrá a prueba la irregularidad local. Lo mismo pierden ante un recién ascendido como el Espanyol que logran vencer al Barcelona en el Camp Nou. Todo es posible en un deporte como el fútbol.

A esa magia se agarrará Osasuna para dar comienzo su particular vía crucis ante los cuatro primeros clasificados. Los rojillos acudirán al renovado Bernabéu con su mejor carta de presentación en un once donde podría haber novedades. La expulsión de Cote dará la titularidad a Manu Sánchez, aunque tampoco se descarta un cambio de sistema donde pueda aparecer Juan Cruz. Habrá piernas nuevas en el centro del campo y todo indica a que un enrachado Chimy Ávila parta como único punta. En la lista de 23 no aparecen nombres como Juan Pérez, aquejado de unas molestias, o Budimir, que ultima su recuperación. El croata se machacará hoy en Tajonar y se le espera el sábado en el Sánchez Pizjuán.

Por su parte el Real Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Vive su particular resaca después de superar al archienemigo en la Ciudad Condal. Ancelotti tiene a todos sus artilleros disponibles con la salvedad de Ceballos, Bale y Valverde. Courtois defenderá la portería después de entrenarse con normalidad en la sesión vespertina de ayer. Se esperan pocas rotaciones en un combinado blanco que no se fía de Osasuna.

Uno de los focos de atención será Benzema. El ariete está siendo una de las sensaciones del campeonato y lidera la clasificación de máximos goleadores, con 9, y mayores asistentes, con 7. Con todos estos ingredientes, Osasuna tratará de romper las estadísticas y confirmarse como el equipo revelación. Torres más altas han caído.