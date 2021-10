Osasuna ya conoce al árbitro que dirigirá en el Bernabéu

Al frente del VAR en el Santiago Bernabéu estará el balear Guillermo Cuadra Fernández y, en Vallecas, el valenciano Juan Martínez Munuera, según las designaciones arbitrales confirmadas este lunes por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La undécima jornada se jugará entre este martes y el próximo jueves día 28, día en el que el asturiano Pablo González Fuertes pitará el Levante-Atlético de Madrid, con el catalán Xavier Estrada Fernández como VAR, y el andaluz Mario Melero López dirigirá el Celta-Real Sociedad, asistido en el VAR por el madrileño Carlos Del Cerro Grande.

LaLiga Santander (11a jornada):



Alavés - Elche

​

Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)



Espanyol - Athletic Club

​

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

VAR: José Luis González González (C. Castellano-Leonés)



Villarreal - Cádiz



Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)



Mallorca - Sevilla

​

Árbitro: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)



Rayo Vallecano - Barcelona



Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)



Betis - Valencia

​

Árbitro: Isidro Díaz De Mera Escuderos (C. Castellano-Manchego)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)



Real Madrid - Osasuna



Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano)

VAR: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)



Celta de Vigo - Real Sociedad



Árbitro: Mario Melero López (C. Andaluz)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (C. Madrileño)



Granada - Getafe

​

Árbitro: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)



Levante - Atlético de Madrid

​

Árbitro: Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán).