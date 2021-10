Luis Sabalza: “Los empleados quieren que siga y la gente me lo pide por la calle”

Terminada la asamblea, Luis Sabalza compareció ante los medios de comunicación para profundizar sobre su decisión de aspirar a un tercer mandato. Asegura que ha recibido el impulso de empleados y socios. El presidente, además, detalló el acuerdo alcanzado con Braulio Vázquez y señala el próximo objetivo: recuperar el patrimonio.

¿Cómo ha sido el proceso de decidir que se presenta?

Ha sido una reflexión tanto en casa como personal. Los empleados querían que siguiese y la gente me paraba por la calle para que me presentase. Hubiese sido dejar a mucha gente mal. Uno a veces tiene que seguir adelante pese a las circunstancias.

¿Ha dado algún paso en su candidatura? ¿Seguirán los mismos directivos?

Mi mujer estaba enfadada porque casi no lo sabía ni ella, como para hacer un proyecto. No lo hemos hablado en la Junta. Cuando se convoquen las elecciones iremos tomando las decisiones.

¿Cuáles son sus motivaciones para seguir como presidente?

Apego al puesto tengo poco y me pedían por favor que me presentase. Eso también ayuda. Antes tenía el objetivo de ser el presidente del Centenario. Ahora me gustaría, si nos mantenemos en Primera, recuperar el patrimonio.

¿Qué objetivos se marca?

El proyecto está bien encaminado, necesitamos reforzar Tajonar, que salgan más jugadores y que la cantera aún aporte más. Hace falta trabajo y dinero. Me gustaría potenciar el fútbol femenino porque está en auge, podemos estar mejor y crecer.

¿En qué consiste el acuerdo con Braulio?

Es un compromiso entre Osasuna y Braulio, pero le exigí una condición: te firmo, estamos de acuerdo, pero el que venga te puede echar sin indemnización. Te firmo, pero si no salgo presidente el que venga te puede decir ‘vete’ y no hay pago.

¿Cómo han sido las conversaciones para el pacto?

Hace tiempo que llevamos tiempo con este tema. Pensaba que daba igual esperar pero por otro lado veía peligroso estar en esa situación porque había cantos de sirena. Pero no quiero que el que salga presidente, si no soy yo, tenga esa rémora. O te despide o te hace un nuevo contrato.

El siguiente será Jagoba Arrasate.

De Jagoba tiene que hablar Braulio, yo solo hablo de dinero. No puedo hablar del entrenador si no tengo al director deportivo.

¿Cree que habrá elecciones? ¿Le gustaría que se celebraran?

No sé si las va a haber. ¿Me gustaría? Sí, pero no es una decisión que dependa de mí. Continuamente se dice que Luis Sabalza no se ha presentado a las elecciones. No. Los que no se han presentado han sido otros.