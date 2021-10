Sabalza anuncia que se presenta a la reelección y cierra un acuerdo con Braulio

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha anunciado en la asamblea de compromisarios que ha tomado la decisión de presentarse a la reelección. Próximamente comunicará los detalles de su candidatura. "Me siento con fuerzas para liderar este proyecto otros cuatro años. La primera legislatura fue de supervivencia. Tres años muy duros con muchas noches sin dormir. Un proyecto que en esta segunda legislatura hemos crecido a nivel deportivo, económico y social de forma considerable", ha indicado, destacando el crecimiento de Tajonar, el músculo financiero, la reforma de El Sadar y el aumento de socios. "Nuestra imagen del club es muy diferente a la de 2014".

Sabalza se marca como reto reforzar esa continuidad y pone el foco en Tajonar para la ampliación y modernización. Su idea es iniciar la recompra de una parte de las instalaciones.

En lo deportivo, el actual presidente ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para 4 temporadas con Braulio Vázquez. "Será en el caso de que yo continúe. Pero no tenemos intención de utilizar a Braulio como baza electoral. Queremos estabilidad y tener un horizonte, no de ocho meses con él. Este acuerdo no compromete a otro candidato a la presidencia. El proyecto deportivo no se quedará paralizado. También llegaremos a un acuerdo con Jagoba si seguimos".

Visiblemente emocionado, Sabalza ha escuchado una gran ovación de la sala. El proceso electoral se ha iniciado ya y en breve se abrirá el plazo para las candidaturas. Quien quiera ser oposición deberá avalar con 9,7 millones. No se han escuchado noticias y por lo tanto, es probable de que no haya elecciones.