La asamblea de Osasuna autoriza la venta del piso de Patxi Izco de 247 metros cuadrados

Auditorio de Barañáin ha autorizado a la junta directiva a proceder a la venta de los bienes inmuebles que entregó el expresidente Patxi Izco en fechas recientes tras aceptar la condena en el juzgado por las irregularidades en su gestión. Ha habido 264 a favor y 3 votos en contra. La asamblea de Osasuna que se está celebrando en elha autorizado a la junta directiva a proceder a laque entregó el expresidenteen fechas recientes tras aceptar la condena en el juzgado por las irregularidades en su gestión. Ha habido 264 a favor y 3 votos en contra.

Se trata de un piso en la Carretera de Barañáin de Pamplona de 247 metros cuadrados, más un trastero en el sótano y una plaza de garaje. Además, otras dos plazas de garaje en el Civican. “La venta se realizará al mejor postor. Nosotros pensamos que es mejor tener dinero que inmuebles”, ha señalado el presidente Luis Sabalza a los asambleístas.

“Hemos llevado una lucha incesante en los tribunales y seguimos todavía. No ha sencillo librar al club de responsabilidades de las directivas anteriores. Pero creo que hemos tenido un éxito considerable. En defensa de los intereses del club, hemos peleado para tratar de recuperar el dinero que un día desapareció de las arcas de Osasuna”.

El socio número 81, Miguel Ángel Jaime Loinaz, ha pedido el turno de palabra para lanzar una reflexión. “Han optado por la postura más práctica, es decir, que produzca provecho. Han antepuesto la recuperación de fondos a otro tipo de sanción a los directivos desleales. No la cuestiono. La acepto. Los estatutos dicen que los cargos de la junta deben ser gratuitos. Sus actuaciones fueron con premeditación y alevosía. Son reos de ofensa, deslealtad y felonía al club y a sus socios. Somos muchos los que nos vamos a ser privados de verles cruzar la puerta hacia adentro del centro penitenciario. Aupa Osasuna, gora Osasuna”. Los aplausos se han dejado notar en el auditorio de Barañáin. “Señor presidente, no necesito que me conteste. No quiero que se meta en ningún charco”, ha terminado Jaime Loinaz, directivo en la época de Javier Miranda y que se presentó a las elecciones a la presidencia de 2002 que precisamente ganó Izco en las urnas.

Izco fue condenado en septiembre a 23 meses de prisión y al pago de 1,15 millones por apropiación indebida y falsedad contable. Por su situación, el expresidente ha podido hacer frente al pago de 722.000 euros, incluido el piso que se va a vender que ha sido tasado en 606.000 euros. No hubo juicio y evitará entrar en prisión.