Las huellas de la historia de Osasuna en Pamplona

Durante unos minutos, las personas que paseaban por la siempre concurrida Plaza del Castillo de Pamplona tomaron una máquina del tiempo y volvieron a los años 20. La esquina más próxima al Pasaje de la Jacoba fue el germen del actual Osasuna. En ese lugar se emplazaba el Café Kutz donde se realizaron las reuniones previas a la fundación del club, que nació de la fusión entre la Sportiva y New Club.

Orgulloso de ser el presidente del Centenario, Luis Sabalza, encabezó la comitiva rojilla que en la tarde de este jueves inauguró los cuatro monolitos que desde ya forman parte del decorado de la ciudad. Además de la junta directiva al completo, al acto acudió Enrique Maya, y cinco exjugadores que forman parte de la A. D. Osasuna Veteranos: Miguel Ángel Arenaza, Javier Bayona, Ángel López y José Lucrecio Luquin.

Entre todos recordaron las batallitas que se vivieron en el ya citado Café Kutz o en la antigua sede social del club hasta 1999, donde se descubrió el segundo monolito. Para ver el tercero hay que desplazarse hasta el barrio de San Juan. En ese lugar se colocó un banderín para simular la situación del campo donde Osasuna disputó sus partidos entre 1922 y 1967. La señalética presenta un error en la traducción al euskera.

La última visita fue El Sadar “remodelado en 1989 con la construcción de la Tribuna de Preferencia Alta, sufrió su mayor reforma y ampliación desde 2019 hasta 2021”, como señala el monolito. Cien años de historia que se repasaron en apenas una hora. Son las huellas de la historia rojilla.

El germen de Osasuna

“Esto lo deberíamos haber hecho al inicio del Centenario, pero lo hacemos al final. Osasuna no va a durar cien años sino, como dice la canción, nunca va a morir. Aquí, donde se emplazaba el Café Kutz, hay un montón de recuerdos”, comentó el presidente Luis Sabalza. El testigo lo tomó el alcalde de Pamplona, Enrique Maya: “La gran virtud de Osasuna es que une a todos los navarros. He visto jugar a Lucrecio Luquin, Iparraguirre, Ángel López... También me viene a la cabeza el 0-4 en el Bernabéu. Y, por cierto, estamos quintos. Lo repito, estamos quintos”, afirmó sonriente el primer edil. Maya nunca ha ocultado su osasunismo y, en la tarde de ayer, demostró una vez más sus recuerdos de la infancia. “Se iban a poner monolitos por toda la ciudad, pero hemos preferido solo en sitios relevantes”, bromeó.

J.P. URDIROZ

La esencia todavía perdura

A escasos metros del primer emplazamiento se encontraba la antigua sede social del club. Un lugar con un sinfín de batallitas para el osasunismo. El exguardameta Esteban Iparraguirre sorprendió a los asistentes al contar una anécdota que propició las carcajadas: “Ahí veníamos nosotros a cobrar en mano. Estaban Vitorino y José Mari. Siempre decían que Vizcay no estaba. El local tenía dos puertas y el gerente se iba por la otra cuando nos veía llegar. Hay que decir que el jornal lo cobrábamos puntual”. El alcalde también recordó su paso por la antigua sede social del club: “Venía a coger los abonos que eran de cartón y estaban muy chulos”. Sabalza, por su parte, señaló la mesa que aparece en la fotografía para desvelar que “ahora está en El Sadar”.

J.P. URDIROZ

El córner con más encanto

Tras dejar la Plaza del Castillo, la delegación se desplazó hasta el barrio de San Juan para presentar el tercer monolito colocado en uno de los saques de esquina del antiguo feudo rojillo. “Pamplona era el Casco Viejo, el Ensanche y la Milagrosa. Hablo de los años 60. Este campo era una joya para lo que había entonces. Me gustaría felicitar la inicitiva que tuvo el aficionado @JKlinsmann18”, expuso Enrique Maya. Se trata de un banderín de tres metros de altura situado en un parque ajardinado entre las urbanizaciones. “Seguro que, para su época, el campo de San Juan era una maravilla. Aquí estuvimos 50 años y, en El Sadar, otros 50”, puntualizó Luis Sabalza. En ese momento, un grupo de chavales del colegio El Redín se pasó por el lugar y se fotografió con toda la expedición rojilla.

El Sadar, punto de encuentro

“Y por fin llegamos a nuestra última casa, El Sadar. Se inauguró en 1967 y era un estadio moderno para la época. El equipo estaba en Segunda, pero tenía aspiraciones de subir a Primera División”, explicó el presidente Luis Sabalza. El cuarto monolito está ubicado en la fachada principal de El Sadar, a la altura de la tienda del club. Se pueden distinguir dos fotografías, una del antiguo campo y otra tras la reforma actual. El alcalde miraba fíjamente las imágenes: “Me acuerdo de las piscinas y las naves de empresas que había por aquí. Cómo ha cambiado todo”. El acto informal que se había iniciado a las 17:30 horas en la Plaza del Castillo finalizó con una foto de grupo y la calurosa despedida de los veteranos rojillos. Este viernes volverán a juntarse en una noche muy especial en El Sadar.