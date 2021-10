El virus FIFA pasa de largo: Osasuna, el único sin jugadores citados

El delantero croata sigue recuperándose de su pubalgia y no participará con su país, mientras que el de Garínoain ya no puede acudir a la Sub 21 por edad. En esta tesitura, Osasuna es el único equipo de la Liga que no ha perdido ningún futbolista en este parón. El virus FIFA ha pasado de largo en Osasuna. Tanto en categorías inferiores como a nivel absoluto. Los habituales en hacer las maletas en los últimos compromisos internacionales, Ante Budimir Jon Moncayola , están en Tajonar con el resto de sus compañeros.y no participará con su país, mientras que el de Garínoain ya no puede acudir a la Sub 21 por edad. En esta tesitura, Osasuna es el único equipo de la Liga que no ha perdido ningún futbolista en este parón.

Arrasate, en condiciones normales, hubiera perdido a Budimir. De hecho estuvo en una prelista de Croacia como reserva condicionado a su evolución. Continúa con su plan específico y pronto comenzará el trabajo sobre el césped. Tampoco acudió a la anterior llamada por el mismo motivo.

Mientras, su selección se ha impuesto en esta ventana 0-3 a Chipre y mañana se medirá a Eslovaquia. En juego el billete para el próximo Mundial al que aspira Budimir. Antes tendrá que atajar la pubalgia.

¿Y DAVID GARCÍA?

No es que nadie haya hecho méritos para ser convocado. Caso aparte es el de David García, claro ejemplo de ninguneo por parte de Luis Enrique y de que Osasuna no está tan en el foco como otros equipos. El defensa de Ibero es uno de los centrales más en forma del campeonato. Lo avalan las estadísticas de un tiempo a esta parte. Llaman la atención sus espectaculares cifras figurando en onces ideales y, sobre todo, en el aspecto del juego aéreo. Lo ha jugado todo esta temporada y ha marcado dos goles. El seleccionador no lo ha considerado en favor de otros nombres con méritos mucho más discretos.

“Los números ahí están, son una realidad. Yo intento dar lo mejor de mí. Si las personas que deciden quieren que esté yo iré encantadísimo. Es un sueño. Es uno de los mayores objetivos que tengo y por los que eres futbolista. Me centro en dar lo mejor en el trabajo diario. Si llega será bienvenido”, declaraba recientemente David García.

Jagoba Arrasate, por tanto, no pierde a ningún efectivo por esta cuestión. Un hecho insólito en Primera División. Todos tienen al menos un jugador que se va a desplazar con su selección. El Alavés, el rival de este pasado viernes, precede a Osasuna en esta lista con solo un internacional: el senegalés Loum. Horizonte despejado para el de Berriatua, que ha dado descanso hasta el martes a sus jugadores mientras otros jugadores viven la intensidad de los viajes.

EL VILLARREAL, 6 FUTBOLISTAS

Este escenario ofrece vía libre para perfeccionar la preparación físico y trabajar con más detenimiento. Algo que no podrá hacer de igual manera el siguiente rival, el Villarreal. El equipo de Unai Emery tiene seis internacionales que volverán a la dinámica del grupo la próxima semana antes de jugar el domingo contra Osasuna. Pau Torres, Yéremy Pino, Foyth, Mandi, el exrojillo Pervis Estupiñán y el recién fichado Aurier completan la nómina de internacionales.

El Barcelona, Real Madrid y Sevilla comparten cifra de jugadores con sus selecciones: 11. Una pérdida masiva que condiciona la preparación. También el Atlético se ve afectado con 10 futbolistas citados. Valencia y Betis aparecen en un escalón inferior. Al otro lado de la balanza, además de Osasuna y el mencionado Alavés, equipo como Elche, Levante y Granada han perdido a dos jugadores de la plantilla, llamados por sus selecciones.

En esta semana y la siguiente hay varios frentes abiertos: la Liga de las Naciones, partidos de cara al próximo Mundial de Catar de 2022 y encuentros clasificatorios para el Europeo Sub 21 de 2023.