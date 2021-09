Jagoba Arrasate, por tanto, estará pendiente de la evolución de uno de los defensas fijos en su esquema. Aridane ha sido titular este curso siempre que ha estado disponible. Unai García se perfila como alternativa.

Osasuna conoció este martes el resultado de las pruebas médicas realizadas al futbolista para valorar la lesión que había sufrido. Aridane no tenía malas sensaciones y ese examen confirmó que efectivamente la lesión es leve en la zona del sóleo. No está descartado para el sábado y su disponibilidad dependerá de la evolución.

DOSIFICANDO A BUDIMIR

Quien no entra en los planes para el duelo contra el Rayo Vallecano es Ante Budimir. El delantero croata está siguiendo un plan específico para dejar atrás la pubalgia que le está mermando en este inicio. En Osasuna asumen que no podrá jugar este sábado de acuerdo al plan previsto. Sin trabajo de campo no es viable que tenga minutos, tal y como dijo el propio Arrasate.