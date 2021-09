Luis Sabalza cuenta con el paisaje despejado para el tercer mandato. El fuerte respaldo de la asamblea para aprobar los nuevos estatutos y la adhesión a CVC le empuja sin duda a la continuidad para otros cuatro años . En octubre cumplirá 74 de edad, los siete últimos en el cargo. Un mes después habrá elecciones. Todavía no ha tomado la decisión de presentarse, asegura. Pero da pistas. Deja claro que física y mentalmente se encuentra bien. No oculta esa ilusión por construir el Tajonar del siglo XXI. Este lunes, horas después de una jornada intensa, atendía a Diario de Navarra.

¿Qué sensación se le ha quedado después de la asamblea?

Una sensación doble. Primero, la gente escuchó y decidió libremente. Segundo, dada la importancia, los socios compromisarios se lo tomaron muy en serio. Estar 390 entre presentes y representados creo que está muy bien.

Nunca tantos socios habían asistido a una asamblea.

Es algo que me alegra. Era un tema muy importante. Esto demuestra que son muy responsables. Votan en conciencia a lo que creen que deben hacer.

Necesitaban el 66% de los votos. ¿Esperaban llegar a ese 92%?

Me esperaba algún voto más en contra en la votación de CVC. Las explicaciones que hemos dado han convencido. Además, 120 compromisarios se habían tomado la molestia y el interés de venir a El Sadar a informarse. Eso también ha tenido su efecto. Esas personas lo han ido transmitiendo en sus círculos de conocidos.

¿Encontraban dudas en los socios? En la asamblea solo hubo una voz crítica en el atril.

Nunca hemos puesto ningún tipo de pega. Todo el que ha querido venir ha venido. Todo el que ha querido escuchar ha escuchado. A todo aquel que decía que no le convencía, se le ha explicado el motivo. Luego, ya si se convencía o no, era otra cuestión. Hemos intentado que la gente comprendiese qué era. Ha costado un tiempo demostrar que no es un préstamo que me da CVC, sino un préstamo que me da LaLiga.

Fácil no era de comprender.

Entiendo que puede ser un tema complicado de entender, pero por eso se han dado todas las explicaciones pertinentes. Además, no solo eso. Ante las dudas, siempre hay que responder.

¿Qué supone para el club haber reformado los estatutos?

Es un paso adelante para el osasunismo. Eso desmonta la teoría de que la asamblea es de Luis Sabalza. ¡Pero si Luis Sabalza ha hecho cambiar la elección de socios compromisarios y ahora se hará por sorteo! Si hubiera querido mantener ese dominio que cuentan, hubiera sido un absurdo querer cambiar los estatutos. No lo entiendo.

Pero eso será dentro de cuatro años, cuando se sortee la nueva asamblea. Ahora, la actual es la elegida con los anteriores estatutos y el sistema de elección que daba pie a formar listas como hizo la junta, sin olvidar a otros grupos que también lo intentaron.

Ya, pero a lo que voy es que se ha cambiado inmediatamente, en cuanto se constituyó la asamblea. No era un asunto así. No sé por qué se dice. Lo dije y lo sigo manteniendo. Son unos estatutos de futuro para Osasuna.

¿Ve difícil arreglar esas fracturas que se han generado en el osasunismo?

No sé si es difícil o no. Nosotros ponemos todos los medios. Siempre hemos estado abiertos a todos los asuntos. Lo que es indudable es que yo no puedo cambiar la legalidad. Han ido a los tribunales y no les han dado la razón. Puedo hablar con usted todo lo que sea necesario en ese aspecto. No hay ningún problema, pero creo que es algo pasado.

Para el futuro, se entiende que querrá la paz social.

Siempre hay voces en contra hagamos lo que hagamos. No es fácil convencer a todos. Es imposible. Hay un refrán que dice que nunca llueve a gusto de todos. Me siento respaldado.

¿Por la votación del domingo?

La votación lo demuestra pero también la propia calle, perdón por la expresión. Veo a muchos socios. Siempre hay discrepancias, es normal, pero la mayoría no está descontenta por lo realizado por la junta en estos años.

Desveló finalmente el coste de la reforma de El Sadar y puso en valor el reconocimiento que está teniendo el estadio.

Viene de dos maneras. Una es la realmente importante. Han pasado diez mil socios a ver El Sadar en las visitas y todos se han quedado muy contentos. De eso es lo que más contento estoy. Por otro lado, han venido muchos equipos y todos nos lo dicen. Les gusta y destacan el bajo coste. Ayer fue el Valencia. Nos dijeron lo bonito que ha quedado.

Por 23,3 millones de euros.

No es un coste que yo me he inventado. ¿Teníamos que haber hecho el Muro Rojo cómo estaba? No. Hemos aprovechado la oportunidad de mejorarlo y esas mejoras se han pagado con nuestros propios ingresos. Era necesario hacerlo y tampoco me parece muy excesivo el coste añadido para lo que se ha hecho. Esos 7 millones están perfectamente justificados. Cualquiera que lo vea, lo entiende. ¿Cómo no íbamos a hacer vestuarios nuevos cuando subimos a Primera? ¿Por qué no íbamos a aprovechar el momento para cambiar la cubierta? ¿Era mejor cambiarla dentro de cinco años? O los asientos. 20.000 butacas valen un dinero.

Una parte del dinero de CVC se destinará a recomprar una parcela de Tajonar.

Pero si la junta directiva que salga elegida, lo firma. He llegado a un acuerdo con el Gobierno. No voy a poderlo firmar porque no sé ni si estaré ni si me presentaré ni nada de eso. El acuerdo era mi misión. Lo pongo ahí. El que venga o los que estén decidirán si está bien, mal o regular. Es lo que único que tenía que hacer. Me parece interesante porque si queremos hacer algo nuevo, tiene que ser donde se pueda edificar. Qué mejor que edificar en lo que ya es tuyo.

¿Cómo visualiza que puede ser el Tajonar el siglo XXI?

Necesitamos ese estadio pequeño para 5.000 personas. Además, lo va exigir la Federación para el Promesas y para el Femenino. Se necesita también un gimnasio mayor. Es algo cada vez más importante en la vida de los futbolistas. Si da el dinero, ¿por qué no podemos hacer incluso una residencia para futbolistas? 169.000 metros cuadrados dan para muchas cosas. Y por supuesto, más campos. No solo para los equipos de Osasuna. Podemos ayudar a los clubes convenidos. Muchos chicos estudian o trabajan en Pamplona y podrían entrenar ahí. El Tajonar de ahora está muy ocupado.

Es una apuesta fuerte.

Si tenemos que hacer gasto, será mejor que sobre lo antiguo. Tajonar ya tiene casi 40 años. Todos en la casa donde vivimos hemos hecho reformas. Lo hemos hecho ya en El Sadar. Mejor hacer algo nuevo y más espacio para todos los jugadores de la base.

Ha comentado antes que no sabe si se va a presentar a la reelección. ¿Le creemos?

Todavía no lo he decidido. Todavía no, de verdad.

¿De qué depende?

De distintas cosas. Primero, que se convoquen elecciones. Segundo, tengo que hablarlo en casa. Tercero, ver si mis compañeros quieren o no. Hay una serie de razones a sopesar. Y cuarto, aunque parezca mentira, veré si a los empleados les parece bien o prefieren un cambio. Yo no quisiera estar cuatro años enfrentado a la gente con la que tengo que trabajar y estar.

¿Pero tiene fuerza y ganas?

Yo en este momento me siento física y mentalmente bien para seguir. Ya no puedo decir nada más. Lo otro son otro tipo de temas.

Los estatutos ya se lo permiten.

La primera vez que preguntaron sobre este tema fue en una entrevista con ustedes en la Plaza del Castillo con motivo del Centenario. No se me había pasado ni por la imaginación. Ah y una cosa. Leyendo los estatutos, creo que sí me podría haber presentado sin cambiarlos porque con los anteriores no llevaba dos mandatos, sino uno. No es un asunto que me preocupase ni antes ni ahora. Lo importante es que los socios puedan elegir al presidente que quieran. Si lo hace bien el que está, ya lo reelegirán si se presenta. Si lo hace mal, le dirán que se vaya.

¿Le gustaría que hubiera elecciones?

Siempre me ha gustado que haya elecciones. Nunca las he tenido. A veces me critican que soy presidente sin haberme votado nadie. Lo achacan como si fuera la culpa de Luis Sabalza. Luis Sabalza se presenta y si no hay quien se presente, ¿qué voy a hacer? ¿Retirarme? En las dos veces se han presentado otras candidaturas y por diversas circunstancias, no han llegado al final. No creo que la culpa sea de Luis Sabalza.

¿Recibe mensajes de ánimo para continuar?

Como dicen los modernos, hay socios que me comen la oreja (ríe).

¿Y cuál es su respuesta?

Que vamos a esperar. Cada cosa a su tiempo.