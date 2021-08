El nuevo mercado de Osasuna con CVC

Mientras Osasuna da por buena su plantilla y no vislumbra más movimientos, el resto de clubes trabaja intensamente con la inyección económica del fondo de inversión CVC. A corto plazo, los equipos en apuros no solo han podido inscribir a varios jugadores sino que se han lanzado al mercado. Hay ejemplos claros. Betis, Granada, Espanyol, Getafe o Levante, entre otros. Un salvavidas en pleno agosto.

¿La razón? El 15% de la operación anunciada puede destinarse al tope salarial. Una situación extraña con la ventana de fichajes en marcha que ha permitido que otros recorten los pasos adelante que había dado Osasuna en la planificación.

Por lo que me han explicado para el club es bueno, sin duda. Nosotros hemos hecho bien las cosas y no vamos a fichar, otros sí. Ese dinero se puede utilizar en tres años y lo van a usar ahora. ¿Van a tener mejores plantillas? No lo sé, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo", afirmó el director deportivo. Este jueves Braulio Vázquez no ocultó su incertidumbre y un cierto malestar por el nuevo escenario que se ha abierto más allá del impacto económico que tendrá en el futuro la entrada del fondo con la denominada 'LaLiga Impulso'. "A nivel deportivo no me repercute porque no vamos a modificar la plantilla.

OSASUNA NO USA EL AUMENTO

Se estima que Osasuna recibiría unos 52 millones, pero la operación debe ser validada por la asamblea de compromisarios el próximo 11-12 de septiembre, ya con el mercado cerrado. El club rojillo no utilizará ese plus y aunque quisiera no podría hacerlo. Si finalmente se autoriza, sí podrá emplear el aumento del 15% en la masa salarial en las próximas tres temporadas.

El mercado ha entrado de repente en ebullición. La habitual agitación final y la aportación de CVC ha provocado un cóctel imprevisible. Osasuna permanece ajeno en cuanto a llegadas, pero está muy atento a todo lo que está ocurriendo. Rivales directos en apuros están saliendo reforzados y Braulio teme que haya ofertas por jugadores importantes de la plantilla. “Puede ser. Las cifras son altas. Entra la Premier en juego, veo traspasos de 100 millones y de 40. Pueden pensar los clubes en pagar alguna cláusula, puede ser, sí”, comentó.

FICHAJES

Sin ir más lejos, Rafa Mir pone rumbo al Sevilla a cambio de 16 millones de euros, el Villarreal contrata a Danjuma por 23, el Elche incorpora a Darío Benedetto y el Getafe prepara 6 millones para hacerse con Jakub Jankto.

“Es tremendo. Se está moviendo muchísimo el mercado. Ayer un equipo gastó 23 millones en un extremo, Rafa Mir va a otro equipo por 16, el Espanyol ha fichado tres, el Elche también ha firmado. Nosotros creo que hemos hecho bien nuestro trabajo independientemente de la entrada del fondo. Tenemos nuestra plantilla y no la vamos a modificar”, expresó Braulio ante los medios.

Y añadió que la permanencia se va a encarecer en este contexto. “Los equipos que han ascendido tienen un estatus mayor, por ejemplo el Espanyol. Le añades el impulso económico de ahora y lo va a hacer más difícil. Desde el punto de vista deportivo el dinero de CVC no nos modifica absolutamente nada”.

“Con lo que me han comentado digo que sí, que es bueno el fondo. Evidentemente en los 15 días que quedan los otros clubes se van a reforzar y nosotros no. A lo mejor me hubiese gustado más que esto hubiese empezado para todos en Navidad, pero esto funciona así. No hablo desde el punto de vista deportivo, el club va a mejorar a todos los niveles por lo que me han explicado. Soy objetivo y honesto”, aclaró.

Braulio dio la plantilla “prácticamente por cerrada al 99”, con un resquicio abierto a posibles contratiempo como “que se puedan llevar algún futbolista o una lesión”.

LA PLANTILLA, “AL 99%”

Osasuna baja la persiana con seis altas: Areso, Cote, Ramalho, Budimir, Kike García y Manu Sánchez. Se unen renovaciones estratégicas protagonizadas por Moncayola o David García. Recibieron ofertas en un mercado que ha cambiado drásticamente en los últimos días. Sergio Herrera, Rubén García, Nacho Vidal o Torró también han despertado interés. El club observa los acontecimientos desde la barrera, mientras el resto se refuerza, y la lógica incertidumbre hasta el 31 de agosto.