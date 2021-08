Arrasate: "Tengo el mismo cosquilleo que el primer año"

era cuarta temporada, la tercera seguida en marcando una época en La Jagoba Arrasate comienza su, laen Primera . Después de capear el temporal en forma de racha negativa al final de la primera vuelta del curso pasado, el capitán del barco rojillo transmite la misma ilusión y naturalidad que cuando llegó. Estáen Osasuna , que ha firmado dos salvaciones holgadas.

Jagoba Arrasate, figura de consenso y querida por el osasunismo, solo pensaba en derrotar al Espanyol en la Jornada 1 tras una pretemporada de sobresaltos. Marca como reto recuperar esa versión de desenfreno que tuvo que moldearse el año pasado para salir del bache.

Termina la pretemporada y comienza la Liga. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Nervios?

Se acaba este tiempo de pruebas, donde los entrenadores disfrutamos de nuestro trabajo. Del día a día, de las tareas, de repartir minutos. Todo eso se acaba. En el cuerpo entra el cosquilleo de la competición con todo lo que eso supone. También nos preparamos algo. Tenemos ganas de arrancar, pero mantenemos una incertidumbre de no saber cómo está el equipo.

¿Qué balance hace de la pretemporada?

Si digo la verdad, no me ha gustado mucho. No hablo de partidos o de resultados, me refiero a que hemos tenido problemas con el tema del covid y hay jugadores en diferentes estados de forma. Hay quienes están muy bien, otros regular y algunos lejos de su mejor versión. Es difícil. No ha sido la pretemporada soñada en ese aspecto. Hemos improvisado. Entiendo que es ley de vida, que muchos equipos están así y debemos tener capacidad de adaptación. La Liga empieza ya y no somos de poner excusas.

Una semana tuvo que trabajar en tres grupos, sin pisar el interior de Tajonar... Se rompe ese ambiente de vestuario.

Para nosotros la familia que somos es un punto a favor. Eso se resquebraja. También condiciona las cargas físicas porque debes trabajar en espacio más reducido. Los jugadores están en procesos distintos. Estamos preparados sabiendo que alguno no se encuentra en su mejor momento.

¿Qué Osasuna le gustaría ver en este inicio?

Ya conocéis lo que nos gusta. Hemos visto un Osasuna donde los dos primeros años fuimos reconocibles y el año pasado nos mostramos más irregulares. En la primera vuelta tuvimos problemas y en la segunda le dimos la vuelta. Queremos volver a ser ese equipo que gusta a la afición porque las señas de identidad que tenemos son muy marcadas. Cuando eso lo hacemos bien somos más competitivos y gustamos más.

¿Esta temporada se podrá hacer más lo que se quiere y no lo que se debe, como en la anterior?

(Ríe). La gente me pregunta a ver cómo vamos a afrontar el partido o qué plan tenemos. Suelo decir que a veces haces lo que quieres y otras lo que puedes o debes. El año pasado, por circunstancias, tuvimos que cambiar el dibujo y ser más reactivos porque creo que era lo que tocaba. Este año la idea es ser fieles a lo que nos gusta, lo que somos y lo que entrenamos. Ojalá podamos empezar y terminar así.

El equipo viene de dos salvaciones holgadas. ¿Qué margen queda para el crecimiento o la consolidación?

Cada año que logramos la permanencia estamos dando pasos hacia la estabilidad y el crecimiento. No tenemos que olvidarnos que ese es el principal objetivo, pero también tenemos que ser ambiciosos. Queremos quedar lo más arriba posible, llegar lejos en la Copa del Rey y jugar lo mejor posible. Siempre vamos a tener claro que el primer objetivo es la salvación.

Vuelve el público con un 33% de aforo. ¿Qué supone?

Una gran noticia y deseamos ver a nuestros aficionados en El Sadar. Entiendo que no es lo ideal ese 33% pero mejor eso que nada. Creo que 7.000 personas se van a hacer notar en El Sadar, seguro. La gente tiene ganas. Mando un mensaje de ánimo a la gente que no puede ir o que no lo ha tocado la entrada en el sorteo. Ojalá pronto podamos estar todos.

¿Cómo ha visto a los nuevos fichajes?

Estoy encantado. La dirección deportiva se ha movido bien y rápido. Las dos cosas. No podemos comparar a Jesús Areso con Cote, por ejemplo. Areso es un gran fichaje a medio plazo y ponemos en perspectiva que lleva un año sin jugar. Pienso que es un grandísimo fichaje. Cote y Kike García son jugadores experimentados en Primera. Vienen de un equipo y un modelo parecido al nuestro. Más allá de la compra de Budimir, que era importante, o las renovaciones que hemos tenido. Ahora nos toca a nosotros.

¿Cuenta con Jaume Grau?

Es una pena porque ha tenido que estar confinado en casa. lo queríamos ver. Ahora es cuando tenemos dudas porque se está viendo su mejor nivel. Es un jugador muy interesante. Otra cosa es que en esa posición tenemos muchos futbolistas y tendremos que decidir en la última semana de mercado qué es lo mejor para él y para nosotros. Lo está haciendo muy bien, sin ese contratiempo hubiésemos tenido más indicadores u otra percepción para tomar una decisión.

¿Va a continuar Rober Ibáñez?

Rober sabe lo que pienso. Es verdad que estaba haciendo una gran pretemporada, ya terminó muy bien en Leganés. No nos sobran jugadores de banda, están Roberto y Rubén. Son interiores más que extremos, y Kike Barja es un banda más puro. Luego está Rober Ibáñez. Si mantiene el nivel será importante para nosotros. Lo he hablado con él. Ahora con cinco cambios los jugadores de ataque, si entienden ese rol, pueden ser determinantes. A ver si se recupera rápido de la lesión. Contamos con él.

Los canteranos siempre muestran un plus en pretemporada. ¿Cómo los ha visto?

El paso de Jorge Herrando a la Primera RFEF es muy interesante al ser una categoría exigente. Es lo que necesita. Hemos utilizado a Diego Moreno, Pablo Ibáñez, ahora Unai Dufur, Iker Benito, Aimar Oroz... Los queremos tener cerca para trabajar con ellos y acortar la posible diferencia que haya con el primer equipo.

¿Cómo ha vivido la salida de Enric Gallego?

No hay ningún problema con él en lo personal. Somos dos personas sinceras, tenemos buena relación y eso está por encima de todo. Eso no quita para que el club, conmigo a la cabeza por supuesto, haya hecho una apuesta por tres delanteros de gran nivel. Entendíamos que el cuarto delantero, por diferentes razones, fuera Barbero. Él lo sabía.

Budimir, Chimy Ávila y Kike García. Bendito problema para elegir las piezas de ataque.

Sí. Como los hijos que tengo. Tengo tres y tengo que saber gestionarlo. Estoy más con uno, luego con otro, nos enfadamos, pero los tres son parte de la familia. Aquí pasa lo mismo. Necesito lo mejor de los tres. Empezará uno o dos. Lo que tengo clarísimo es que si los tres están enfuchados, y ese es mi deber, el equipo va a salir ganando. Los tres van a tener su momento. Eso es una gran noticia. Donde algunos ven el problema yo veo la solución.

Habrá momentos para diversos esquemas, pero tiene la idea de jugar con un punta o con dos.

Durante la pretemporada nos hemos manejado con las dos opciones. A mí de inicio me gustaba más el 4-4-2 y el año pasado lo tuvimos que modificar. Es verdad que tenemos buenos centrocampistas para el 4-1-4-1. Dependerá del partido y el rival. Veremos los dos dibujos.

¿Le falta algo a esta plantilla?

Estamos para arrancar y competir. Otra cosa es que tenemos que estar atentos al mercado. Quedan días. Con el aumento del tope salarial los equipos se van a mover cuando todo estaba bloqueado. Si podemos tenemos que mejorar. Pero no tenemos las urgencias de otros.

¿Tiene en mente a Manu Sánchez?

Tenemos la ventaja de que conoce esto. Estuvo a un nivel muy alto. Vamos a ver cómo se da la situación. Al principio parecía que se iba a quedar, ahora que va a salir. Estamos atentos.

Empieza su cuarta temporada en Osasuna, algo que cuesta ver el fútbol actual.

Pues sí. Y tiene cosas buenas y malas. La buena es que las cosas han ido bien, si no no estaríamos cuatro años. También la buena es que estamos encantados. Tenemos ilusión, mimbres y argumentos para seguir aquí. Lo malo, entre comillas, es que esto genera un desgaste. La gestión siempre es importante y este año lo va a ser más aún. Tienes que pensar en un cambio generacional porque llevas cuatro años y algunos son los mismos. Tiene ventajas e inconvenientes. Lo que sí puedo decir es que tengo el mismo cosquilleo y la ilusión de antes de empezar la Liga que tenía el primer año.

¿Entonces ha cambiado parte del método?

Sí, nos tenemos que reinventar un poco. Hay que cambiar matices, no grandes cosas. Tenemos jugadores que llevan cuatro años y alguno siete con nosotros. Hay que reciclarse y esa es la clave de la mejora. Buscamos esa tecla para que el equipo saque su mejor versión.

Jagoba Arrasate está firmando números importantes en Osasuna. ¿Tiene tiempo para darse cuenta?

Esas cosas son para más tarde, solo pienso en ganar al Espanyol (ríe). Luego cuando termine todo empiezas a mirar la trayectoria y uno puede estar orgulloso. Ya sabéis cómo somos los entrenadores. Solo pienso en el presente. Nos come. Queremos hacer un buen partido y ganar.

¿Echa la vista atrás en el tiempo y que piensa?

Veo un estadio remodelado, más socios, una afición entregada al equipo, un entrenador que es mejor que cuando llegó, una plantilla que es mejor que cuando llegamos. Hay un crecimiento. Pero no queremos parar. Queremos seguir creciendo y llevar a Osasuna lo más alto posible.

Termina contrato en junio.

No me preocupa. Hay que ganarse las renovaciones y ahora mismo no estoy pensando en eso. Sí en empezar bien y en hacer una buena temporada. Esa posible renovación quiero que sea consecuencia del trabajo. No estoy pensando en que el 30 de junio termino contrato.

Parece difícil imaginar un Osasuna sin Arrasate. ¿Le gustaría seguir?

Me gustaría hacer una buena temporada y si es así estaré más cerca de seguir.

¿Siente el mismo cariño pese a la pandemia?

Sí. La afición está agradecida. Y ahora puede ser más fácil pero en esa racha mala que tuvimos sentí un gran apoyo de la gente de dentro y de fuera. Ahí es donde se conoce a la gente. Estaré eternamente agradecido.

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria en su vida?

Lo bueno es que estrechas los lazos con los tuyos. Somos cinco en casa, no tenemos tiempo para aburrirnos. Primero estuvimos en casa sin salir y en ese aspecto estuve más tiempo de ellos. Es lo positivo. Lo negativo es que no puedes ver a tus padres o que no puedes ir a Berriatua. Lo intentas llevar de la mejor manera posible siendo responsable.